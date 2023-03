No quieras variar el rumbo en este momento, Aries, no te conviene hacerlo. En el amor, Tauro, tienes que proyectar una imagen positiva y optimista. Si alguien te propone invertir, Géminis, da el paso sin temor. Ahora trabajar de firme, Cáncer, es necesario que afiances lo que ya tienes. Ahora puedes realizar todo lo que te propongas, Leo, no te dejes frenar por quienes no creen en tus ideas. Escuchar otras opiniones, Virgo, despeja la imaginación y aumenta la creatividad. La clave para que tu relación funcione, Libra, es que le dediques más atención a tu chico. Aunque siempre prefieres que las cosas fluyan, Escorpio, es momento de tomar las riendas de tu vida. Libérate de esta sensación de frustración, Sagitario, estás en un buen momento, con tendencia a avanzar. Si tienes pareja, Capricornio, no caigas en la tentación de tontear con otra persona. Persiste en esa idea tan original, Acuario, tendrás más éxito del que te imaginas. Si te sientes alejada de tu pareja, Piscis, quizá es porque habláis poco de los temas que os preocupan.

Aries

Si hoy te has levantado algo negativa, con cierta tristeza por algún problema que te está aquejando a diario, Aries, piensa en cual sería la mejor opción para resolverlo. No des por descontado que será difícil. Busca salidas, siempre hay más de una y alguna de ellas te encajará. Además, hoy no te pega estar de este humor porque tienes un trabajo estable y te pueden surgir opciones importantes dentro de tu misma área profesional. Sin embargo, no quieras variar el rumbo en este momento. No te conviene hacerlo ahora. Más adelante las cosas te saldrán mejor. En el amor, Aries, hoy tendrías que decidir sobre algo que te propuso hace días tu pareja. Ya es hora de que le des una respuesta. No dejes pasar más tiempo. Lo que has pensado es acertado. Demuestra a diario tu buen criterio, tienes la fuerza para hacerlo y si aún te quedan dudas, comprueba el puesto de tu signo en el ranking del amor.

Tauro

Hoy quizá te enteres de algo que puede incordiarte, Tauro. Una persona a la que ves a diario te pondrá al corriente de que hay alguien que no te está diciendo la verdad sobre un tema que para ti es importante. Presta atención a lo que te dice y, sobre todo, a lo que te aconseja, porque tiene experiencia y siente mucho afecto por ti. Estás en un momento económico bueno, pero evita los grandes gastos y las compras innecesarias a diario. Recuerda hoy que siempre es bueno tener una reserva por si llega un ciclo de vacas flacas, Tauro. En el terreno sentimental, tienes que proyectar a diario una buena imagen, positiva y optimista si lo que estás buscando es encontrar a alguien con quien compartir tu vida, o simplemente con quien divertirte de momento. Tienes bien aspectado el amor, aprovéchalo.

Géminis

Hoy, Géminis, deberías reconocer que estás madurando a diario a pasos agigantados y se te nota. Parece que tienes tus impulsos más controlados y que puedes dominar las tensiones que te amargaban la vida. Ahora estás aceptando más responsabilidades en el mundo profesional y esto será estupendo para tu futuro. Buscas la estabilidad económica y hoy se te puede presentar una oportunidad en la que tendrás que arriesgar. Es una buena inversión. Decídete a dar el paso sin temor. Si eres un corazón libre hoy pueden convocarte a una salida o un encuentro con amigos. En ella puedes conocer a alguien muy especial, que encaja bien contigo, Géminis. Muestra ese positivismo y ese buen rollo que tienes a diario, pero en especial ahora, con esa persona. No dejes que se escape, podría ser tu alma gemela.

Cáncer

Puedes pensar en el futuro y prepararte para él, Cáncer, pero no olvides de pisar firme en el suelo a diario y dedicar tiempo y esfuerzo al presente. Reflexiona hoy sobre ello. Si llegaras a perder lo que tienes ahora te será mucho más difícil conseguir lo que deseas para mañana. Lo otro ya llegará, pero ahora toca trabajar de firme para afianzar lo que tienes. Si hoy te llega una oferta laboral que implica cambio de ubicación, incluso de ciudad, piénsatelo bien. Tiene aspectos muy positivos y bastantes inconvenientes. Has de madurarlo a diario, no tengas prisa en decidir. En el terreno sentimental, Cáncer, si estás conociendo a alguien en estos momentos por quien te sientes atraída, pero no entra en tus planes ahora un compromiso serio o una relación formal, dile claramente lo que piensas, quizá busque lo mismo. Si quieres saber cómo será tu 2023, puedes comprobarlo en el horóscopo anual.

Leo

Hace tiempo, Leo, que tu voz interior te dice a diario que ha llegado tu momento pero hasta ahora no les has hecho caso. Quizá hoy te llegue una propuesta que te lo haga plantear en serio. Se trata de algo que implica algún riesgo pero no es momento de temores. Sabes que el tema es importante pero has de tener el coraje de superar esos miedos. Supone la oportunidad de triunfar y de hacer tu vida y la de los tuyos mucho más agradable. Es posible que en tu entorno hoy intenten frenarte, por aquello de la seguridad de diario que ahora tienes, pero en esta ocasión has de ejercer el control de tu vida. Ahora puedes realizar todo lo que te propongas, Leo. Tu pareja quizá tampoco esté por la labor, pero has de encontrar argumentos para convencerle.

Virgo

Cuando pillas la directa no hay quien te pare, Virgo, pero muchas veces no cuentas con los que están remando contigo a diario y los dejas al margen. Hoy has de tenerlo muy presente. Has de tener más mano izquierda y recordar que un equipo está formado por varias personas. Vale que quizá tú lleves la iniciativa a diario, pero habrá momentos en que necesites apoyo, consejo o ambas cosas a la vez. Además, escuchar las opiniones de los demás despeja la imaginación y aumenta la creatividad, hoy tenlo muy en cuenta. Es posible que eso de escuchar te ponga de los nervios, sobre todo si escuchas cosas obvias. Lo hacen de buena fe, así que respira hondo y sé muy pero que muy diplomática, Virgo. Tienes gente a tu alrededor que te aprecia y no merecen otro trato.

Libra

Prepárate hoy, Libra, para entrar en un ciclo de prosperidad. Empiezan buenos tiempos para tu economía porque tendrás a diario ojo de lince para los negocios y las oportunidades profesionales que la vida vaya poniendo a tu paso. Hoy mismo podrías optar a cerrar un buen trato o a aceptar un trabajo que te puede reportar grandes beneficios en un futuro no muy lejano. Además puede llegarte un dinero por cauces que no sean los laborales. En el amor también es ahora el momento de pactos y compromisos, Libra. Lo que acuerdes hoy tiene muchas posibilidades de éxito y esto se traduce en relación seria y de larga duración, aunque has de recordar a diario que tienes que prestar mucha atención a la persona amada. La clave de que lo vuestro funcione es que le dediques más atención a tu chico, te quedas algo corta.

Escorpio

Ya puedes estar poniendo en marcha este proyecto que tanto te ilusiona, Escorpio. Paralelamente con tu trabajo diario, claro. Estás capacitada para hacerlo y tienes que demostrarlo. Hoy podrías enterarte de que alguien está pidiendo referencias para ofrecerte un puesto de relevancia. Es algo muy positivo y que te dará oportunidad de tener el prestigio profesional que ansías. Tómatelo con calma y dedica tiempo a diario a pensar en ello. Hoy, a la salida del trabajo será un buen momento para pasear y pensar. Si tienes pareja, compártelo con tu ser amado, que sabrá aconsejarte lo mejor para ti, Escorpio. No hagas caso de otras personas, aunque actúen con buena voluntad. Esto es algo que sólo a ti te corresponde decidir. Aunque siempre prefieras que las cosas fluyan, ahora es el momento de tomar las riendas de tu vida y dirigir tu destino.

Sagitario

Ahora que las cosas te funcionan a diario, Sagitario, te asalta la inseguridad. Necesitas hablar hoy con alguien de confianza que te ayude a ver claro que éste es el momento menos indicado. No dejes que las dudas y los temores te amarguen el día, éste y los siguientes. Pregúntate qué es lo que motiva que tengas esa absurda desconfianza sobre tu talento y tu capacidad Quizá con anterioridad has pasado por una mala experiencia, pero esto pasa a todo el mundo y has de sacudirte de encima esa sensación de frustración que te invade a diario, Sagitario. No dejes que un error pasado marque tu vida profesional de hoy. Si crees que no tienes suficientes conocimientos, ¡aprende! Estás en un buen momento y con tendencia a crecer en este aspecto. Decídete a actuar, a llevar la iniciativa.

Capricornio

Hoy pueden ofrecerte algo verdaderamente importante para tu progreso profesional, Capricornio, pero te van a asaltar las dudas y querrás consultarlo. Está bien informarse y contrastar opiniones, pero lo que no debes hacer es pedir permiso. Actúa a diario según te dicte tu corazón y también las reflexiones que te has hecho al respecto, incluso después de escuchar las opiniones. La decisión es tuya y de nadie más. Quítate a diario este temor de en medio y también las reticencias en el terreno amoroso, si andas medio enamorada de alguna persona que ha llegado recientemente a tu vida, Capricornio. Si estás en una relación, puedes sentir hoy un flechazo por una persona, pero tu caso es muy distinto. No sigas adelante a menos que ya tuvieras pensado cortar con tu pareja. No mientas ni engañes, esto nunca conduce a nada bueno.

Acuario

Es posible, Acuario, que no te hayas dado cuenta estás en una etapa maravillosa de tu vida. Hoy no veas los obstáculos y pequeños problemas de diario como algo que sólo te ocurre a ti. Son cosas de la vida pero has de poner en la balanza las cosas buenas y darte cuenta hoy de que ahora estás muy bien en muchos aspectos y muy bien encaminada hacia el futuro. Tienes demasiado trabajo, pero a la larga repercutirá en buenos beneficios. También tienes una ilusión, a largo plazo, parece una quimera, pero no lo es, visionaria Acuario. Habrá quien te diga que vives en las nubes, no entenderán lo que quieres hacer porque es algo muy original, pero tú persiste, tendrás mucho más éxito de lo que te imaginas. Tu creatividad está a tope a diario y es el momento de dar el gran salto.

Piscis

Hasta ahora has tenido bastante acierto en tus decisiones profesionales y laborales, Piscis, pero éste no es el momento de cambios y menos de cambios totales que afectarían a diario a otras áreas de tu vida. Aunque hoy estés muy ilusionada con una posibilidad que tienes al alcance de la mano, necesitas serenarte y tomar esta decisión después de haberla meditado mucho. No te apartes del camino que has llevado a diario. Aunque acostumbres a acertar en tus decisiones, puede que esta vez no sea así. Si hoy alguien te da un consejo al respecto, escúchale y toma nota, Piscis. Te servirá para este momento y para más adelante. En el amor, si te sientes alejada de tu pareja tal vez es porque habláis poco de los temas que os preocupan. Mejora la comunicación con tu chico y todo cambiará.