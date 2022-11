Estás entrando en un momento importante, Aries, te esperan cambios que te beneficiarán. Excelente jornada en el terreno sentimental, Tauro, vivirás momentos para recordar. Puede llegarte hoy una noticia que ya habías dejado de esperar, Géminis, será emocionante. No te dejes vencer por el pesimismo, Cáncer, fíjate en todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Si no estás satisfecha con tu situación laboral, Leo, muévete para alcanzar tus sueños. Ya estás tardando en hablar con esa persona que te gusta, Virgo, proponle tomar algo con cualquier excusa. Te conviene conocer gente nueva, Libra, te aportará muchos beneficios. No prestes ninguna atención a un rumor que te atañe, Escorpio, olvídalo aunque te fastidie. Evita pasar tiempo en soledad, Sagitario, busca buena compañía y levanta el ánimo. No pierdas el tiempo fantaseando, Capricornio, averigua si realmente tienes posibilidades con ese chico. Recuperar un amor del pasado no es fácil, Acuario, pero no dejes de intentarlo. Explora más tu faceta espiritual, Piscis, sentirás un gran bienestar emocional.

Aries

Si estás pensando hoy en quedarte en casa durante el fin de semana para descansar en estos días del ajetreo diario, Capricornio, aprovecha para hacer las cosas que más te gustan, leer un libro, ver “pelis” o series, o incluso preparar deliciosos pasteles. La cuestión es que hagas lo que hagas sea por placer y no por obligación. También es un buen momento para hacer cambios en la decoración, mover muebles, probar una pintura, imaginar cómo serían las cosas cambiadas de lugar. Ahora estás entrando en un momento importante, una etapa de cambios que te beneficiarán. Acepta sin miedo y de buen grado todo lo nuevo, Aries. Verás como dentro de poco lo agradecerás. No olvides tampoco pasear a diario por un lugar con mucha vegetación, abrazarte a un árbol y disfrutar de un poquitín de naturaleza. Date un “baño de bosque” y tu energía aumentará.

Tauro

Hoy para las Tauro será una excelente jornada en el terreno sentimental que se prolongará a diario durante todo el fin de semana. Si estás en pareja vivirás momentos alocados que recordarás durante mucho tiempo. Y si estás por alguien pero todavía no hay nada concretado, lánzate hoy a su conquista. Tienes muchas posibilidades de éxito. Recuerda que amar es entregarse totalmente, pero si todavía no estás preparada para tomar esta responsabilidad, sé sincera con la persona que te está haciendo caso. Es mejor no engañar a nadie. Puedes encontrar a una persona que esté buscando lo mismo que tú:, Tauro, salir y divertirse con alguien de tu gusto, sin demasiadas ataduras. No hay relaciones desaconsejables si ambos miembros de la pareja están de acuerdo. No verse a diario o mantener la libertad individual muchas veces da un resultado excelente.

Géminis

Hoy, Géminis, puedes vivir un momento muy emocionante porque quizá te llegue una buena noticia que ya habías dejado de esperar. Se trata de algo relacionado con el trabajo diario y mejorará mucho tus perspectivas de futuro. Aprovecha que es viernes, principio de fin de semana, y celébralo con tu gente, tus amigos, tu familia, la gente que quieres. En el terreno sentimental, si tienes una relación de pareja no deberías dejar pasar más tiempo sin decirle a tu chico lo que sientes, eso que no sueles hacer a diario. No des por sentado que ya lo sabe, siempre será mejor que se lo expreses. Hoy piensa en un detalle, Géminis, no es necesario que sea algo valioso. Tiene que ser algo original, muy pensado para él, que le sorprenda y le guste mucho. Es una bonita forma de decirle “te quiero”.

Cáncer

Es probable que andes hoy arrastrando algún mal rollo que se inició durante el pasado fin de semana, Cáncer. En ocasiones, cuando se pasan muchas horas con los amigos o la familia, surgen los roces y los desencuentros. Hoy podría pasarte factura una situación de este tipo. No has de permitir que unas horas que podrían ser románticas, se tuerzan por algo que si lo piensas bien es totalmente absurdo. Intenta evitar por todos los medios esta situación. Visita a la familia, en especial si tienes temas pendientes con alguno de los miembros. Es buen día para arreglar estos asuntos. Y borra ya ese pesimismo que te envuelve a diario. Mira la vida de frente, con esperanza, Cáncer. Abandona los pensamientos negativos sobre la vida y lo que te sucede y fíjate sólo en todo lo bueno que te rodea.

Leo

Si hoy te sientes desanimada, Leo, es debido a que últimamente tiendes a pasar mucho tiempo en casa, tal vez demasiado, por esto tu estado de ánimo tiende a la baja. Has de recuperar las ganas de salir que sueles tener normalmente. Tienes espacios al aire libre cerca de casa donde pasear a diario, aprovéchalos. También te conformas con tu situación laboral, aunque no te guste nada. De este modo no alcanzarás tus sueños. Hoy puedes tener muy buen día si te lo propones, pero has de actuar de inmediato. Llama a tus amigos para caminar juntos o hacer ejercicio después del trabajo. Procura divertirte a diario junto a las personas que te aprecian. Hay alguien que incluso siente por ti un afecto superior a lo normal. Si crees que el amor te ha dado la espalda, Leo, pronto cambiarás de opinión.

Virgo

La misión más importante del día hoy es pensar en ti misma y en las cosas que has de cambiar para mejorar tu cuerpo y tu mente, Virgo. Aléjate a diario de cualquier cosa que resulte tóxica para tu organismo. Ni tabaco ni alcohol te harán ningún bien. Trázate un plan de alimentación variado y sano. Además, has de hacer más ejercicio, por supuesto, aunque te resulte pesado. Más vale que dediques menos tiempo pero más regularmente. No es indispensable que sea a diario, tres veces por semana estaría bien. Dentro de unas semanas agradecerás esta decisión. En el amor, Virgo, estás esperando demasiado para hablar con esa persona especial que te ha sorbido el seso. Inténtalo porque es probable que seas correspondida. No has de lanzarte sobre él, sólo iniciar una buena conversación o proponerle tomar un café.

Libra

Aprovecha tu ingenio habitual, Libra, para hacer hoy un alarde de imaginación y creatividad. Esto no sólo sirve en el trabajo, también la vida privada puede beneficiarte mucho a diario. Eres capaz de resolver cualquier problema, doméstico, de amistades, familiar… pero también puedes organizar salidas, paseos, actividades deportivas, reuniones… y así podríamos seguir hasta el infinito porque eres capaz de hacerlo todo y además brillantemente. Diviértete hoy con tu gente, con tu pareja, Libra, te sentará muy bien para empezar el fin de semana. Si estás en un momento de soltería, tienes posibilidades de dejar de ser tan libre conociendo gente nueva, algo que te gusta bastante y que siempre aporta muchos beneficios. Procura expandir a diario tu éxito en el trabajo a todos los ámbitos de tu vida, utiliza tu talento y obtendrás resultados espectaculares.

Escorpio

Has de empezar a dilucidar hoy lo que esperas del futuro, Escorpio, lo que quieres que sea tu vida a diario en los años venideros. Estás en un buen momento para iniciar este camino, pero no centras todos tus deseos en tu objetivo. Tendrías que planteártelo en serio. Tienes un talento especial para conseguir que los demás hagan cosas por ti pero a veces te pasas y es probable que si pides hoy algún favor, alguien se sienta que abusas de su buena voluntad. No será hoy un día tranquilo para nada, Escorpio, porque puedes enterarte de que también circula un rumor sobre ti. No es importante pero te va a fastidiar. No prestes ninguna atención y sigue adelante. Quien te ha querido perjudicar, una persona que actúa a diario movida por la envidia, no va a lograr lo que se propone.

Sagitario

Si has pasado hace un tiempo por la experiencia de una ruptura, Sagitario, hoy es un buen momento para recuperar la ilusión de salir de nuevo con alguien. Aparca estas dudas que te asaltan a diario sobre si te va a ir bien o no. No tienes otra manera de saberlo más que probar. Hazlo sin miedo. Has de ser más realista. Aunque tengas las cosas delante de las narices te niegas a aceptarlas. Así nada te saldrá como quieres. Es mejor enfrentarse a diario a las situaciones y resolver los problemas en cuanto los detectas. Generalmente no suelen arreglarse solos. Hoy evita pasar tiempo en soledad, nostálgica Sagitario. No te va a servir para mejorar el ánimo. Busca compañía y si es una persona divertida, con mucho sentido del humor, todavía te funcionará mejor la fórmula

Capricornio

Si has rechazado una propuesta para verte hoy con la familia, Capricornio, esto puede ser consecuencia de ese de mal rollo que lleváis a diario. Es normal que quieran estar contigo y también que tú quieras evadirte de esos momentos tensos que a veces se producen. Intenta pasar un momento para saludares y busca una buena excusa para evitar estar mucho tiempo juntos. Es lo mejor que puedes hacer para que todo se normalice. Hoy podrás hacer un gran favor a una persona que busca consejo. Estarás inspirada y darás en el clavo. Tendrás para siempre un alma agradecida. En el amor, si alguien te gusta de verdad, no pierdas el tiempo a diario fantaseando y creyendo ver señales, Capricornio. Es mejor saber si tienes posibilidades. Si es así, empieza a buscar la forma de que entablar conversación cuanto antes.

Acuario

Haz lo posible hoy por cambiar el chip, Acuario, y dejar de lado esta nostalgia que te invade a diario. Este estado de ánimo no te va a beneficiar en nada. No podrás decidir con objetividad ni tampoco te permitirá disfrutar de cualquier cosa que vayas a hacer este próximo fin de semana. Hoy una persona por la que tú sientesun gran afecto, necesitaría tu ayuda de manera bastante urgente, pero no se atreverá a pedírtelo. Abre los ojos y haz por determinar de quien se trata porque puedes sacarle de un buen apuro, Acuario, porque dispones de los recursos para hacerlo. En el amor, es probable que estés recordando a diario a alguien a quien rechazaste en un pasado no muy lejano. Si tienes en mente darle una nueva oportunidad, hazlo hoy mismo, tal vez tenga ya otras opciones.

Piscis

Has entrado hoy en un período de transformación, Piscis, y esto es siempre muy bueno porque te ayuda a sentirte mejor contigo misma y cambiar positivamente las cosas a diario para recorrer tranquilamente tu camino. Todos deberíamos hacerlo cuando tenemos la oportunidad. Son las propias circunstancias de la vida las que nos transforman. También a veces nos cruzamos con personas que son como ángeles protectores. Hoy puedes tener una de esas experiencias. Una persona a la que apenas conoces te dará un buen consejo y te hará sentir tranquila y aliviada respecto a un tema que te preocupaba. Explora más en tu faceta espiritual a diario, Piscis, te gustará encontrar respuestas a algunas de las cosas que te han ocurrido en la vida. Ahora puedes descubrir muchas claves para progresar y mejorar tu bienestar emocional.