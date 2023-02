Descubre todo lo que te depara el Horóscopo de hoy lunes 6 de Febrero. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo..

Aries

Hoy será un magnífico día para las Aries. Los astros están potenciando tus cualidades y brillarás en todo lo que te propongas, en especial en el terreno laboral. Pero no olvides a diario has de ser un poco precavida y mirar a tus espaldas porque hay personas a quienes no les gusta un pelo tanto éxito. Hoy es un día estupendo para hacer un extra sin que sea festivo y sin sentir remordimientos por ello. Tal vez te apetezca una cenita en la intimidad sin privarte de nada. ¡Adelante con ello! Eso sí, mañana, dieta sana a rajatabla. Sé más austera con la comida, aunque esto no significa que no te des un capricho de vez en cuando. El amor también te funciona a medida, Aries, sólo tienes que poner un poco más de emoción a diario a vuestra intimidad.

Tauro

Estás dando vueltas a diario a la idea de buscar otro empleo, cada día con mayor insistencia, Tauro. Te gustaría establecerte por tu cuenta, ser tu propia jefa y hoy esta idea cobrará mucha fuerza. Realmente esto te beneficiaría, entre otras cosas porque no te sentirás presionada, pero no ha llegado el momento todavía. Sólo te queda armarte de paciencia y esperar. Si lo haces ahora podrías encontrarte con problemas que no has contemplado, como por ejemplo que no puedas asumir los gastos que supone ser autónoma. Hoy es un día ideal para la familia y el amor. Procura dedicarles tiempo a los tuyos, que noten que sigues presente en sus vidas a diario, aunque últimamente os podáis ver poco. Si en estos encuentros presientes que estallará alguna discusión, Tauro, evita inmiscuirte. Se te iría de las manos.

Géminis

Te espera hoy un buen día en general, Géminis, y en especial en el terreno laboral. Quizá tengas que superar alguna prueba complicada, pero para ti no hay obstáculos. Habrá comentarios positivos sobre tu buena forma de trabajar. En el amor, quizá estás conociendo a alguien que está muy pendiente de ti a diario, pero tú finges que pasas un poco. Piensa hoy bien si ya toca cambiar de actitud porque puede estar pensando en alejarse definitivamente si no consigue que le hagas más caso. Podrías arrepentirte de ello y mañana sería tarde para recuperarle. Si te interesa, muéstrate más atenta y cariñosa. Y si todavía no tienes a nadie en especial, Géminis, no será por falta de oportunidades, pero no te decides por ningún candidato. No es bueno estar así mucho tiempo. Coincides a diario con una persona que encajaría muy bien contigo.

Cáncer

Hoy, Cáncer, será un día especialmente positivo para ti porque podrás demostrar tu personalidad. Tienes carácter, más del que tú misma crees, y eres capaz de tomar a diario decisiones importantes y drásticas, tanto en el trabajo como en el hogar, aunque parece que eres reacia a hacerlo. Haz lo que creas que debes hacer y no tengas miedo de las consecuencias. No te paralices por absurdos temores. También te puede llegar la oportunidad de encontrar un trabajo de estos que ni parecen una obligación, el sueño de cualquiera. No la desperdicies. Alguien también te dará una noticia que te hará pensar en las consecuencias que tiene cualquier acción. Es un buena lección para aplicar a tu propia vida a diario, Cáncer. En el amor, no sueñes con una relación arrebatada que te pondría de los nervios. Lo tuyo es mucho más espiritual y calmado.

Leo

Se te está haciendo eterno el tiempo que llevas esperando cierta noticia relacionada con un dinero que te vendría como agua de mayo, Leo, y hoy podría acabar esta espera. Quizá se trata del importe de una factura atrasada o de un crédito que tenías solicitado al banco. Ahora ya puedes empezar a pensar en serio en lo que querías llevar a cabo, una compra importante, un negocio, Te sentirás muy feliz por ello y porque las cosas empiezan a funcionar a diario, pero en el terreno sentimental el asunto no marcha tan bien. Se te plantean algunas dudas. Hay dos personas que te interesan mucho y quizá has estado tonteando con ambas. No puedes seguir así, a diario éste es un juego peligroso del que nadie saldrá beneficiado, Leo. Decide hoy mismo qué quieres hacer y acaba con esta situación.

Virgo

Alguien con quien no coincides a diario, Virgo, quizá te busque hoy para pedirte consejo sobre un tema que le preocupa. Puedes ayudarle por la experiencia que tienes en ello. Intenta orientarle para que logre salir del bache. El karma te lo devolverá en el momento más apropiado para ti. También quizá sepas por terceros que te está buscando una persona que marcó tu vida y de la que te habías desconectado. Si de verdad quieres recuperar este contacto, no esperes que te encuentre, llámale tú o envíale un mensaje. Hoy es un día ideal para el amor, Virgo. Si piensas a diario en dar un paso adelante en tu relación, no lo dejes para mañana. En cualquier caso, hoy es un buen día para reforzar lazos. La pasión flotará en el aire y la comunicación será más propicia.

Libra

Si te encuentras hoy con que el ambiente en el trabajo está que echa chispas, Libra, sé un poco egoísta, pasa de todo y céntrate sólo en lo tuyo. No entres en discusiones con nadie ni te metas en temas de terceras personas, porque al final podrías ser tú quien pagara los platos rotos. Ahora es un excelente momento para dar pasos adelante a diario en el tema profesional y progresar. Ponte al día, busca información, aumenta tus conocimientos Hoy los astros protegen la familia y la amistad. Intenta visitar a los tuyos y contacta con amigos a los que no ves a diario. Quizá conozcas a gente nueva muy afín a ti y esto te será muy beneficioso, Libra. Posiblemente encuentres a alguien en este entorno con quien congeniarás y junto a quien te sentirás muy a gusto.

Escorpio

Los astros te otorgan hoy una protección especial para resolver aspectos que andaban cojeando en tu vida, Escorpio. Puede surgirte la oportunidad de un nuevo empleo que parece reunir todos los requisitos que tú andas buscando a diario y que te permitirá demostrar todo lo que vales y avanzar profesionalmente. Si se presenta esta ocasión no te frenes a la hora decidir, las dudas son peligrosas. Piensa que la solución a tus problemas está en tus propias manos. A veces no la encuentras porque la buscas por todas partes menos en tu interior, Escorpio. Hoy hablarás con una persona por la que sientes un gran aprecio. De esta conversación puedes sacar mucho provecho. Si compartes su opinión, aplícate el cuento a diario. Y en el amor, si estás interesada en alguien, cuando le veas hazle un cumplido sincero. Le encantará.

Sagitario

Estás atravesando algunos problemas personales que te tienen muy absorbida y no precisamente del mejor humor, Sagitario. ¡Levanta el ánimo! No puedes dejarte arrastrar a diario por el pesimismo porque lo complicarás todo aún más. Todo se solucionará en su debido momento, ármate de paciencia y espera. Deja fluir los acontecimientos, el tiempo acaba poniéndolo todo en su lugar. Si tienes pareja formal estás en un buen momento. Cualquier dificultad que os surja a diario podréis solucionarla juntos. En cambio, si todavía no has decidido con quién quieres compartir tus días y tus noches, estás tardando demasiado, Sagitario. No tires tanto de la cuerda porque la persona que te interesa se puede alejar, cansada de que no tengas nunca tiempo y a veces ni siquiera le llames o le pongas un mensaje. Hoy presta atención a estos fallos.

Capricornio

En el ambiente laboral que te rodea, Capricornio, todo funciona como miel sobre hojuelas a diario. Por eso si quieres hablar con tus jefes sobre un aumento o un cambio de puesto, hazlo hoy que tienes una protección astral extra en este terreno. También están bien aspectados los negocios y hoy podrías llegar a un acuerdo interesante que te reportaría importantes beneficios. Si te llega algún dinero extra, no malgastes, reinviértelo, Capricornio. Pero si tienes entre manos un proyecto que no acaba de funcionar y necesitas más liquidez, piensa bien si has de endeudarte o si es mejor dar un giro al asunto. En el amor, si hace poco que sales con alguien puede que hoy te encuentres con un alejamiento inesperado o que bloquee en las redes. No intentes pedirle explicaciones. Esa persona no vale la pena y lo lamentarías a diario.

Acuario

Aunque siempre te entregas en cuerpo y alma al trabajo y lo priorizas por encima de todo, Acuario, hoy tendrás cosas más importantes que atender, como por ejemplo ciertos aspectos relacionados con la persona que ocupa ahora tu corazón a diario. Hay mucha gente dispuesta a opinar sobre vuestra relación, pero no has de permitir que te digan lo que has de hacer o cómo te has de sentir. No tienen ni idea. No les dejes que entren en un terreno que sólo te corresponde a ti y a tu pareja. Si te equivocas, ya eres mayorcita, te pondrás en pie de nuevo y habrás aprendido una lección, Acuario. Si eres un corazón libre, se te está acabando ya esta etapa. Hoy mismo podrías conocer a una persona muy especial que te dará todo aquello con lo que sueñas a diario.

Piscis

Hoy, Piscis, probablemente te levantes con un chip diferente al de días anteriores. Ahora empezarás a tener a diario una visión del mundo más positiva y también tu voz interior te dice que las cosas van a mejorar. Hazle caso porque así va a ser, sobre todo porque tu actitud ahora lo propicia y esto es algo que no se compra con dinero. Lo vas a notar especialmente en el terreno laboral. En primer lugar porque puede surgirte un trabajo que te encantará y que te supondrá un ingreso extra que te ayudará a estabilizar tu economía, Piscis. Ahora tendrás la oportunidad de disfrutar con lo que te ganas la vida. Mientras, en tu trabajo diario, muéstrate más amable con tus compañeros desde hoy mismo, concéntrate en sus aspectos positivos y no les exijas más de lo que pueden dar.