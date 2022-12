Controla desde hoy mismo tu economía, Aries, reflexiona antes de comprar. Buen día para renovar estímulos en el amor, Tauro, disfruta de tu intimidad junto a tu chico. No aceptes más responsabilidades ajenas, Géminis, tienes bastante con las tuyas propias. Presta mucha atención, Cáncer, te ronda una oportunidad y la podrías pasar por alto. No hagas como que los problemas no existen, Leo, afróntalos con valentía y lucha por lo que crees. Agradece lo que tienes, Virgo, y el Universo te proporcionará todavía más abundancia. Te esperan sorpresas agradables en la vida sentimental, Libra, disfrútalas. Piensa de manera más positiva, Escorpio, verás las cosas desde otra perspectiva. Entras en una nueva etapa, Sagitario, ahora te resultará más fácil progresar. Hoy alguien especial puede cruzarse en tu camino, Capricornio, quizá sientas el flechazo. Vigila bien en quien confías y que le cuentas, Acuario, te puede perjudicar. Ciertos comentarios que oirás hoy, Piscis, serán tu fuente de inspiración.

Aries

Si sales hoy de compras procura elegir bien y no confíes en que puedes pagar lo que se te antoje sólo porque acabas de cobrar, Aries. El dinero se va rápidamente de las manos y luego tendrás todo el mes por delante. Si no te organizas bien a diario desde el primer días, sufrirás por tu economía antes de lo que te imaginas. Si ves que tienes un día de estos que la tarjeta de crédito va a echar humo, cambia el plan, no te acerques a la tentación. Queda con alguna amiga para tomar algo y charlar. Una persona de tu entorno, te propondrá hoy un negocio. No has de cambiar de trabajo, Aries, se trata sólo participar en una buena idea. Te puede reportar ingresos extra en el futuro. Presta algo más de atención a diario a tu chico, se está enfriando.

Tauro

Hoy te sientes invadida más que nunca por ese espíritu de ir contra corriente que te caracteriza a diario, Tauro. Te gustaría hacer las cosas a tu manera, pero en ocasiones esto no es posible. Cuando esto suceda, no te pongas de mal humor, ten un poco de paciencia, porque acabarás saliéndote con la tuya, aunque no sea de manera inmediata. Querer imponer no sirve de nada, a lo sumo para crearte enemigos. Hoy es una jornada para conseguir estímulos en el amor, muy feliz para quienes llevan un tiempo en su relación sentimental. Habrá momentos de gran pasión que tienes que aprovechar. Disfruta de tu intimidad, Tauro, es una faceta muy importante tanto para la relación como para los demás aspectos de tu vida. Dedícale tiempo a diario a tu chico si quieres que lo vuestro no caiga en el aburrimiento ni en la rutina.

Géminis

Si todavía no has conseguido recuperarte del esfuerzo y el estrés de la pasada semana, Géminis, no es porque estés algo débil, es porque a diario te esfuerzas para complacer los demás y atenderles en sus necesidades, pero acabas siendo tú quien hace las cosas a diario mientras los demás se lo miran. Ve soltando cargas y que cada palo aguante su vela. Está bien ayudar, pero responsabilizarse más que el propio o la propia interesada, es una locura. Además, luego te frustras porque no sientes que te lo agradezcan. Para el carro y no te des tanto a los otros. También tu pareja necesita hoy una lección de convivencia, Géminis. Es momento de que se entere que las tareas del hogar hay que compartirlas a diario. Es lo justo. Si se hace el despistado, no confíes demasiado en él.

Cáncer

Has entrado en un ciclo de renovación, Cáncer. Hoy te sentirás especialmente contenta, muy positiva y con ánimos para afrontarlo todo a diario. Sé consciente de ello y no dejes que pase de largo, conserva esta sensación y comprueba como con esta actitud todo se resuelve mucho más fácilmente. Sobre todo, abre los ojos, porque con tu despiste habitual no te has dado cuenta de que alguien importante te está ofreciendo algo que mejorará de manera sustancial tu vida. A veces hay que leer entre líneas y saber escuchar atentamente, incluso los silencios pueden contener mensaje, porque a veces expresan más que las palabras. Presta mucha atención y detectarás de qué se trata. Hoy también puedes sentir una conexión especial con alguien, Cáncer. Haz caso de esta sensación. Explora este terreno a diario porque te traerá muchas alegrías.

Leo

Hoy será un día importante, decisivo para las nativas de Leo. Quizá no te has enterado muy bien de las cosas que se cuecen a tu alrededor a diario, pero hoy tienes que abrir los ojos y ver cómo es en realidad lo que pasa en tu entorno. Sólo así podrás encontrar solución a tus problemas. No hagas como que los problemas no existen y afróntalos con valentía. Te servirá para ver quienes son las personas que están realmente a tu lado y en las que puedes confiar. Tu pareja puede sincerarse hoy y contarte algo que ni tan siquiera sospechabas, Leo. Puede ser una prueba de fuego para la relación y depende de ti superarla. Y si eres tú quien está pensando a diario en hablarle de algo delicado, no esperes más a hacerlo. Todo se arreglará si hay verdadero amor.

Virgo

Es momento de dar un repaso a todas las cosas buenas que has conseguido y de las que disfrutas, Virgo. Siéntelas y agradécelas al Universo en un sencillo ritual que te proporcionará todavía más abundancia a diario. Tienes buena salud, mucha energía, trabajo, proyectos y una ilusión sentimental, sea una pareja o todavía estés en la fase del enamoramiento. Trabaja para que cada uno de estos aspectos prospere y lo conseguirás. También has conseguido liberarte de todo lo que te agobiaba a diario o de gran parte de ello. Estás mucho más positiva y tienes que mantener esta actitud a diario, Virgo. Hoy no es el momento de lanzar a la persona que amas una pregunta incómoda que te ronda por la mente. De momento, disfruta de lo que tienes y evita preguntas que no aportan nada a la evolución de vuestro amor.

Libra

Últimamente estás a diario un poco impaciente con todo en general, Libra. Reconoce hoy que si alguien a quien deseas ver no te llama, te alteras; si no consigues de manera inmediata resultados en el trabajo, te desmoronas; si no aparece todavía esta persona especial en tu vida, te desesperas y piensas que se te va a pasar el arroz. Nada de esto debería ser así. Lo que pasa es que tienes poca paciencia y deberías cultivarla más. El mundo no se hizo en un día. Hoy puedes tener sorpresas agradables en la vida sentimental, Libra. Si tienes pareja y crees que no estás preparada para dar un paso más, puedes avanzar un poco o quedarte donde estás, sin decidir nada todavía, pero con la actitud positiva de hacerlo en el futuro a diario. Si te quiere, sabrá entenderlo y esperar.

Escorpio

Estás a diario un poco angustiada, Escorpio, y es a causa de tu sentido de la responsabilidad, que se sale de todos los límites. Deja hoy de pensar que has de controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Esto te causa sentimientos de culpa que no tienen ninguna razón de ser. Piensa de manera más positiva y verás las cosas desde otra perspectiva. Si alguien quiere hacerte participar de un tema que no te incumbe aprende a decir que no. Hoy puedes recibir un mensaje de una persona que estuvo relacionada sentimentalmente contigo en el pasado. Tanto si terminaste bien como si terminaste mal con ella, Escorpio, no te interesa que le dejes entrar nuevamente en tu vida, ni tan siquiera como amigo. Mira hacia el futuro a diario y piensa en la persona que te está proporcionando ahora felicidad.

Sagitario

Estás entrando en una nueva etapa donde hallarás más oportunidades de realizarte y de brillar a diario, Sagitario, te será más fácil que se reconozcan tus méritos, te costará todo menos esfuerzo. Sé hoy consciente de ello porque será un verdadero desafío y tienes que prepararte convenientemente. Necesitas estar encondiciones para enfrentarte este momento. Has de perfeccionar tus conocimientos y aprender cosas nuevas, ponerte al día. Sin duda esto requiere esfuerzo, tendrás que salir de tu zona de confort y luchar un poco, pero lograrás alcanzar tus objetivos. No dejes pasar el día de hoy sin pensar cómo puedes reciclarte. Investiga en las redes, Sagitario, pregunta a personas más expertas. Prepárate a diario para poder triunfar y no sólo por dinero sino también por la satisfacción personal que te supondrá, que te hará aumentar tu autoestima y confiar más en ti misma.

Capricornio

Hoy es un buen día para los corazones libres de Capricornio. Si estás en ese grupo, una persona especial se cruzará en su camino y puedes sentir un verdadero flechazo. Pero si te ocurre, no te muestres tan impulsiva como sueles ser a diario, deja que las cosas vayan pasito a pasito, sin precipitarte porque es te ahorrarás muchos disgustos. Saborear toda la ilusión, el deseo, el romanticismo, es sin duda mejor que quemar todas las naves en dos días. Y ten bien presente de que aunque dediques tiempo a diario al amor, también tienes que estar pendiente de otras cuestiones importantes, como la familia y el trabajo. No puedes darte el lujo de distraerte, Capricornio, o corres riesgo de perder lo que has conseguido. Hoy quizá tengas que demostrar lo que vales. No te agobies, lo harás muy bien.

Acuario

El día de hoy será una jornada importante para ti, Acuario, de las que se recuerdan a diario durante mucho tiempo, porque sabrás algunas cosas que ignorabas y tener este conocimiento te ayudará a decidir mejor. Saldrás de dudas porque tu voz interior te guiará por el camino adecuado. Lo verás todo muy claro. Pero también te enterarás de un rumor que circula y que te atañe. No te deprimas. Ya sabes que siempre habla quien más tiene que callar. Pues eso. Pero sí que es aconsejable que a partir de hoy vigiles bien en qué confías y qué le cuentas. Hay gente que no es digna de la confianza que se les otorga. En el aspecto más positivo, Acuario, una persona te desvelará también algo bueno que todavía no sabías de tu pareja. Te hará sentira diario más feliz y enamorada que nunca.

Piscis

Magnífica jornada hoy para las Piscis y mucho mejor si a la salida del trabajo te reúnes con esos amigos a quienes no ves a diario. Tendrás la posibilidad de conocer gente nueva que te abrirá muchos horizontes. Presta atención a lo que se dice, lo que comentan, porque será tu fuente de inspiración hoy. Unas palabras de alguien a quien acabas de conocer tienen la clave para que sigas adelante con un proyecto que te ilusiona desde hace tiempo. La única sombra del día es que puedes sentirte herida por un comentario de alguien que no te aprecia. Ponte la coraza, Piscis, no dejes que estas cosas negativas te afecten. Todo el mundo tiene algún enemigo. Además, la persona que está a tu lado te defiende a capa y espada a diario. Hoy sería un buen momento para formalizar la relación.