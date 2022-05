Presta más atención a tu relación, Aries, la mini crisis que atraviesas pasará pronto. No desconfíes de todo el mundo, Tauro, tienes cerca personas que te tienen en gran estima. Tus malestares desaparecerán si te muestras más positiva, Géminis, tómate las cosas con buen humor. Estás temiendo cosas que ni pasan ni van a pasar, Cáncer, olvídate de tus miedos y disfruta de la vida. Si tu chico no quiere secundarte en tu plan de puesta a punto, Leo, plantéate si te conviene seguir con él. Buen momento para renovar cosas en el hogar, Virgo, aprovecha el buen tiempo. Dale una oportunidad a tu pretendiente, Libra, sólo se trata de probar si la relación puede funcionar. Si te encuentras en una situación complicada, Escorpio, ármate de paciencia y deja que pase. Deja que te echen un cable, Sagitario, tal como tú has hecho cuando alguien lo ha necesitado. Aparca los temas que te preocupan, Capricornio, pasea y reflexiona. Ten hoy un detalle con tu chico, Acuario, reforzarás vuestros lazos. Prepara una velada romántica, Piscis, supera el mal humor.

Aries

Hoy, Aries, que a diario aspiras estar en paz y tranquilidad, tendrás que atravesar algunos altibajos en tu relación sentimental, no es éste un momento de vino y rosas. Hay un sutil distanciamiento o alguna discusión que provoca un cierto cansancio por parte de tu chico. Tú no pareces apercibirte del problema, vas a lo tuyo y lo demás es relativo. Estás volcada en el trabajo, Aries, aunque este tema tampoco te llena por completo y además el ocupar demasiado tiempo en la cuestión laboral, provoca también que tu pareja empiece a estar cansada de esperar a diario o de que no le hagas demasiado caso. Haz un esfuerzo y hoy demuéstrale que. a pesar de la crisis que estáis viviendo, sigues queriéndole. Es sólo una etapa. Pasará pronto, si pones los medios para resolver la situación.

Tauro

Hoy, aunque es festivo y tendrías que estar pensando en pasarlo bien, Tauro, andas dando vueltas a un tema que te interesa, un proyecto que quieres desarrollar. Piensas a diario en quién podría secundarte, pero cuando te viene alguien a la cabeza lo descartas de inmediato porque no tienes la confianza suficiente. Bueno, puede ser que alguna persona no sea digna de tanta confianza por tu parte, pero piénsalo bien, eso no puede ocurrir con todos los que conoces, Tauro, que te comes el coco a diario con este tema sin darte tregua. Algunos te tienen en gran estima y estarían súper contentos de colaborar contigo. Es más, podrían hacer aportaciones muy valiosas. Hoy intenta superar ese ataque de desconfianza que te ha entrado de repente. Encontrarás a la persona idónea, no lo dudes. De hecho la tienes muy cerca.

Géminis

Hoy, Géminis, aunque es domingo tú ya tienes el “síndrome del lunes”. Te preocupa en exceso lo que vas a encontrar mañana en el trabajo. Aunque vas recuperando poco a poco la energía que has ido desgastando a diario, hoy parece que se ha ido abajo del todo y puede que incluso tengas alguna molestia como dolor de cabeza o de espalda. Es algo pasajero, simple cansancio y bastante estrés. Tendrías que relajarte y tomarte las cosas con más calma, Géminis, no solucionas nada con esta actitud. Los pensamientos positivos te ayudarán en este proceso. Por otra parte es una jornada con muchos aspectos a tu favor. Cuando los vayas descubriendo tus dolencias irán desapareciendo. Comparte este tiempo libre con los amigos, ahora que puedes, y hazlo también a diario y con buen humor, el mejor antídoto de todos los males.

Cáncer

Todo es positivo hoy a tu alrededor, Cáncer, las cosas te funcionan a tope a diario y por eso es todavía más raro que veas problemas donde no los hay o que te pongas a analizar las cosas en sentido negativo. Todo esto sólo está en tu mente, que te juega una mala pasada. Las cosas están tan bien para ti que ni te lo crees. En lugar de perder el tiempo y este día festivo con esos pensamientos, Cáncer, disfruta de la felicidad que la vida te está brindando a diario, aprovéchala al máximo. Ya sabemos que nada es eterno, pero mientras dura hay que gozarlo y agradecerlo. Además, una buena racha puede durar muchísimo tiempo y en tu caso parece que vas encaminada a ello. No pierdas más tu tiempo con estos temores.

Leo

No olvides en ningún momento, Leo, que tienes que cuidarte al máximo si quieres estar en ese punto óptimo que te permite afrontarlo todo a diario. Dieta y ejercicio regular son dos cosas que no debes perder de vista, tampoco hoy, aunque sea festivo. Ganarás armonía corporal y seguramente perderás esos kilitos que te venían obsesionando desde hace tiempo. Proponle hoy mismo a tu pareja que te ayude a mantener a diario estos hábitos que también le beneficiarán. Si vieras que no está dispuesto, o que te pone pegas, Leo, harás bien en dudar de su amor incondicional. Seguramente aceptará porque él se verá también beneficiado, pero en caso contrario, analiza sus excusas y su comportamiento. Tal vez no sea tu príncipe azul o esté empezando a desteñir. Si es así, replantéate seguir a su lado.

Virgo

Hoy, que tienes más tiempo para pasar en tu casa, Virgo, estás dando vueltas a la posibilidad de renovar tu hogar, tal vez pensando cambiar de domicilio por otro con mayores comodidades o bien por hacer reformas, cambios de muebles, electrodomésticos… Quieres sentirte mejor a diario y también ofrecer mayor confortabilidad a quienes te rodean. Tu trabajo y tu economía están bien aspectados y te lo puedes permitir. Tienes que acabar de concretar esos planes y ponte ya manos a la obra, perfeccionista Virgo, sobre todo si se trata de hacer obras o pintar, aprovechando el buen tiempo. Da hoy el primer paso para que tu ilusión se haga realidad y para que a diario encuentres en casa el refugio que buscas. El aspecto sentimental ahora está en una fase de tranquilidad, no has de preocuparte.

Libra

Tienes ante ti, Libra, la posibilidad de encontrar hoy por fin a esa persona que a diario te dé amor, estabilidad y buen rollo. De hecho hace tiempo que alguien está por tus huesecitos, pero o no quieres verlo o realmente llevas una venda en los ojos. Es alguien que está bastante próximo, con quien te ves frecuentemente, tal vez a diario, o que está cerca de ti. Está esperando algún gesto tuyo que le de pie a dar un paso adelante para confesarte su amor, pero hasta ahora esto no ha sucedido. No te tienes que comprometer para toda una vida, sólo probar si la relación funciona. Si sabes de quien se trata, o lo intuyes y también te gusta, hoy demuéstrale tu aprecio o tu afecto por él, dale esa oportunidad que se ha ganado a pulso.

Escorpio

Hoy, Escorpio, descubrirás que aunque traces tus planes a diario y te prepares para que todo salga bien, puede ser que otros los alteren. Las cosas son así y cuando alguien interfiere en nuestras decisiones y en nuestra vida, no podemos hacer otra cosa más que aguantarnos o conseguir anular las actuaciones de la parte contraria con mucha mano izquierda. A lo largo del día de hoy es probable que te encuentres en una de estas situaciones, que te puede afectar incluso en el terreno económico. Evita tomártelo muy a pecho, Escorpio, porque no podrás resolverlo, por lo menos de forma inmediata. Respira hondo y piensa que todo lo que se puede recuperar, tiene una importancia relativa, así que ármate de paciencia y buen rollo. Te conviene no disgustarte. En el terreno sentimental encontrarás a diario la fuerza para salir adelante.

Sagitario

Te espera hoy, Sagitario, un día repleto de emociones de todo tipo que deberás gestionar para no entrar en bucle y darle vueltas a las cosas sin encontrar las respuestas que esperas. A diario te preocupan mucho ciertos temas que hoy también estarán presentes, pero has de serenarte y ver que todo en la vida tiene dos enfoques, o quizá más. Te esperan unas horas intensas y quizá te quede poco tiempo para relajarte, como debería ser en domingo, pero debes intentarlo por todos los medios. En tu casa a diario notas que te falta energía, que no puedes con todo. Busca ayuda para no cargar con todo el peso, Sagitario. Hay personas a las que has hecho favores en el pasado, que ahora están deseando echarte un cable por agradecimiento. Deja que te lo echen, es justo.

Capricornio

Si has estado pasando un fin de semana ajetreado, Capricornio, hoy te está pasando factura la falta de descanso. No tanto por el cansancio como por la ansiedad que a diario te crean ciertas situaciones que vives y que no sabes cómo catalogar. El caso es que hoy se te hace difícil hasta pensar, tienes la cabeza espesa. Quizá no sea el mejor momento. Nadie te obliga a que lo veas claro hoy mismo ni tampoco que le pongas solución, impaciente Capricornio. Es mejor que te des permiso para no hacer nada al respecto. Éste es un tipo de problema que puede esperar, no toda la vida pero sí un par de días. Te irá bien dar un paseo por un parque o cerca del mar, en un lugar donde puedas respirar aire fresco y reflexionar.

Acuario

Hoy, Acuario, es un buen día para compartirlo todo. Tus amigos están deseando un encuentro, así que aunque no tengas ganas de salir de casa, haz un esfuerzo y reúnete con ellos como solías hacer a diario hasta no hace mucho. Compartir con ellos tu tiempo libre y también tus problemas, te ayudará a liberarte de preocupaciones. Agradecerán tu sinceridad. Hoy también encontrarás a algunas personas que precisan un poco de colaboración. Puede ser que simplemente se trate de escucharles y darles tu opinión. No serán los únicos, Acuario, tu chico también reclamará tu atención y tu compañía. Préstale especial atención porque las actividades y confidencias que compartas con él reforzarán vuestros lazos. Tampoco estaría de más que sorprendieras a tu chico con un detalle de esos que tanto le gustan, nada material, pequeños gestos que hablan del amor que le tienes.

Piscis

Rompe la monotonía, Piscis. Hoy te conviene hacer algo distinto a lo que estás acostumbrada a diario. Quizá pensar que mañana es lunes te tiene hoy un poco de mal humor, porque por lo general el domingo a veces resulta un poco incordiante para todo el mundo. Pero no tienes que perder esas 24 horas por lo que pueda pasar mañana. Es bastante absurdo. Un buen plan te puede cambiar la perspectiva, Piscis. Hoy sorprende a tu pareja con un paseo romántico, un almuerzo sorpresa en algún lugar entrañable o una cenita a la luz de las velas y una velada inolvidable, de esas con lasque sueñas a diario ¡Saca tu pasión a flote! Y la suya, por supuesto. Lo importante es que hagas lo que hagas le quede claro que ocupa un lugar importante en tu corazón.

Fuente: lecturas.com