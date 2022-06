Día idóneo para formalizar una relación, Aries, si estás en pareja es un buen momento. El amor no tardará en llegar a tu vida, Tauro, disfruta mientras de tu libertad. No prestes oídos a chismorreos sobre tu chico, Géminis, son pura envidia. Si te asalta alguna duda en el amor, Cáncer, escucha a tu voz interior. No temas enamorarte, Leo, lo que sentirás te compensará con creces. Si reaparece en tu vida un amor del pasado, Virgo, dale la callada por respuesta. No dejes que un tema del pasado interfiera en tu presente, Libra, mucho menos en tu trabajo. Un amor incipiente empieza a alegrar tu vida, Escorpio, te sentará de maravilla. Si estás pillada por alguien, Sagitario, échale un anzuelo, a ver si pica. Hoy es un día apropiado para comunicarte y dar noticias, Capricornio, aprovéchalo. No desconfíes de tu pareja, Acuario, interésate por los problemas que le preocupan. Evita ser tan susceptible, Piscis, tu chico te dice las cosas tal como son y con total confianza.

Aries

Pon hoy más atención, Aries, en esos temas que llevas cojeando. Se te prepara una excelente jornada, convéncete de que la vida te está sonriendo a diario. Aparte de concentrarte un poquitín más, sigue trabajando igual que ahora porque te está dando muy buenos resultados, aunque quizá todavía tardes un poco en apreciarlo. Recuerda que para estar en plena forma en verano has de hidratarte muy bien. Si lo haces, cualquier cosa te costará menos esfuerzo. En el aspecto sentimental, si en estos momentos estás sin pareja, es hora de volver a salir. Hoy una persona en quien tú estás interesada te enviará un mensaje. No te hagas la remolona. Y si eres una Aries con pareja, hoy es un buen día para formalizar la relación. Si ahora las cosas te van bien a diario, en el futuro te irán mucho mejor.1

Tauro

Alguien puede pedirte ayuda hoy, Tauro. Tal vez se trate de un tema económico o simplemente te pidan apoyar con tu presencia o dar soporte alguien. A diario te centras por completo en el trabajo, pero convendría que te relajaras un poco y dedicaras algo más de tiempo a tu gente más próxima: tu pareja, tu familia o tus amigos. Reserva siempre un espacio para ellos y mantén esos lazos que os unen porque en ello va tu felicidad. Se amable a diario con tus compañeros de trabajo, sociable Tauro, ayúdales siempre que te sea posible y no te arrepentirás del tiempo que puedas haber dedicado a ello. El amor hoy puede estar un poco esquivo. Si esperas que llegue alguien a tu vida, no es todavía el momento, aunque no tardará demasiado Disfruta mientras puedas de tu libertad actual.

Géminis

Si hoy, Géminis, descubres que alguien de tu trabajo te ha estado ocultando información de tu interés para beneficiarse personalmente, mantente firme y sigue adelante, por supuesto alejándote del trato diario que dispensabas a esta persona. Pon atención a ciertos detalles que te harán dar cuenta de lo que se está cociendo. No confíes hoy de buenas a primeras, en quienes no conoces, Géminis, ni entables conversación con cualquiera. En el terreno sentimental vivirás una jornada algo complicada pero que puedes manejar muy bien. Ciertos comentarios ajenos pueden estar afectando a diario a tu relación de pareja. Aclara lo antes posible esta situación y habla sinceramente con tu chico, no vaya a dar crédito a los chismorreos. Y si estas murmuraciones hacen que seas tú quien sospeche de tu pareja, bórralo de tu mente de inmediato. Simplemente es envidia.

Cáncer

Si hoy te sientes “de lunes”, Cáncer, con la mente saturada y demasiadas cosas en que pensar, es normal que te agotes rápidamente. Por eso lo que has de hacer a diario es ordenar mentalmente tus asuntos. Una buena organización te horrará tiempo y esfuerzos. Ponlo en práctica hoy y tendrás los resultados rápidamente. A la salida del trabajo, relájate escuchando tu música favorita o leyendo ese libro que tienes empezado desde hace tiempo. Ver una peli también es una buena opción, sobre todo si es al lado de la persona que quieres, sensible Cáncer. Te acostarás con la mente despejada y al día siguiente todo irá como la seda. En el amor, si te asalta alguna duda, haz caso a tu corazón y sigue sus indicaciones. No escuches a quien quiere imponerte su criterio. Sé tú misma.

Leo

Tendrías que darte cuenta hoy, Leo, de que contrariamente a lo que crees, estás muy bien valorada en tu trabajo y además mantienes una excelente relación con tus compañeros. Hoy puede haber un pequeño altercado entre tus colegas. Tu intervención puede resolver el conflicto. Párate un momento a pensar todo lo bueno que está llegando a ti a diario desde hace un tiempo y que en ocasiones se hace extensible a tu familia más cercana. En el aspecto sentimental, no temas volver a enamorarte, escarmentada Leo. Quizá estás pensando que el amor puede echar por tierra ese estado de aparente paz en el que vives ahora. No temas, las emociones que sentirás compensarán con creces que tu vida sea un poco más intensa. En el terreno económico, si alguien te debe un dinero, no tengas ningún apuro en reclamárselo abiertamente.

Virgo

Tendrás un momento de mucha felicidad hoy, Virgo, por un mensaje de alguien a quien quieres y que está lejos. Estabas deseando a diario la llegada de estas noticias que hoy te alegrarán el día. También tendrás una jornada afortunada en lo que se refiere al ámbito laboral, bien por un bien merecido reconocimiento a tu trabajo o porque ciertas novedades que esperabas sobre la posibilidad de un empleo, llegarán y serán positivas. A diario, para no sobrecargarte con tus tareas, haz ejercicio a primera hora de la mañana y ponte tu música preferida. Te hará sentir mejor y te ayudará a que el tiempo pase más deprisa, estresada Virgo. En el ámbito sentimental, es probable que hoy reaparezca en tu vida un amor del pasado. Dale la callada por respuesta y recuerda los motivos de vuestra ruptura.

Libra

Algún tema sentimental del pasado te está afectando hoy, Libra, e interfiere en tu espíritu de lucha. No lo permitas y menos si te perjudica a diario en el desempeño de tu trabajo, ya que podrías tener problemas serios. Alguien del entorno laboral hoy te puede sorprender con un detalle de agradecimiento. Valóralo como se merece. Si a lo largo del día una persona de confianza te hace un comentario duro, no te sientas herida, tómalo como un sincero consejo y sigue adelante con ese proceso de superación personal que has iniciado. En el amor, Libra, no tendrás hoy un día fácil, en especial si tu corazón está libre. Siempre hay mucha gente interesada en relacionarse contigo, pero todavía no ha llegado la persona que pueda darte todo lo que tú necesitas. Aún tendrás que esperar un poco.

Escorpio

Estás hasta arriba de trabajo, Escorpio, pero procura cumplir con todo a diario porque se avecina una racha de mucho movimiento, afortunadamente, y si te retrasas no podrías con todo. Hoy quizá una amiga te pida un favor económico. Ayúdala si está dentro de tus posibilidades, te lo devolverá. Y si no puedes, ayúdala a buscar la solución. Si estás atravesando una situación dolorosa en el terreno sentimental, Escorpio, piensa no es el fin del mundo. No te obsesiones y acéptalo tal como es, sin dramatismos. Seguro que ha sido un buen aprendizaje para el futuro. Además, un amor nuevo está naciendo entre tú y una persona que conoces poco pero que ves a diario. Hoy trata de entablar conversación con este chico, que ya ha despertado tu interés por algo. Te ayudará a olvidarte de ese fracaso que te tiene tan dolida.

Sagitario

Lo mejor cuando hay cambios o situaciones imprevistas, Sagitario, es adaptarte a ello con la mayor rapidez posible. Hoy puedes encontrarte con algo de este estilo en el ámbito laboral. No pierdas ni un minuto en quejarte o en desanimarte, ponte en marcha de inmediato ante la novedad. Si a diario acumulas tensión por temas laborales, a la salida del trabajo intenta relajarte, antes de ir a casa y descargar el mal humor en tus seres queridos. En el amor, si estás interesada en alguien, Sagitario, no lo mantengas tan en secreto que no se entere ni el propio interesado. Intenta hacérselo notar y quizá la respuesta sea positiva por su parte. Pero en caso contrario, al menos podrás dejar de pensar a diario en ese amor no correspondido y empezar a mirar hacia otro horizonte.

Capricornio

Hoy es un buen día para dar noticias, Capricornio. Si tienes algo delicado que comentar con tu familia, tu pareja o tu amiga del alma, no dejes pasar este momento, hazlo ahora. Quizá le has estado dando vueltas a diario. No sabes cómo decirles a tus padres que te vas a vivir sola o con tu novio, o tal vez quieras comentarle a tu pareja que este año parte de las vacaciones las pasaras con las chicas… Todas esas cosas que nunca encuentras el momento de decir. Cierta conjunción astral hoy hará que lo acepten todo de buen grado y te ahorrarás muchos problemas. Tu situación sentimental ahora está estable, Capricornio, y todo porque dejaste de reprimir a diario lo que sientes. Por fin has dejado de lado las inseguridades que afectaban negativamente a tu relación. Si estás en pareja, te espera un gran día.

Acuario

No te quedes hoy colgada en ciertos recuerdos del pasado, Acuario. Ya habías superado esta etapa de nostalgia que hoy puede reaparecer. Olvídate del asunto y no te quedes a diario pendiente de aquella situación. Has de recuperar la visión positiva del camino que estás recorriendo ahora. Recuerda que todo puede mejorar, basta con que te lo propongas. En el terreno económico, te conviene ahorrar un poco. No caigas hoy en la tentación de compras innecesarias. En el ámbito sentimental, si estás notando que tu pareja parece más fría de lo habitual, no es porque se haya cansado o porque exista otra persona, desconfiada Acuario. Simplemente es que tiene algún problema que le quita el sueño a diario. Escúchale y apóyale en lo que necesite. Una infusión relajante antes de acostarte te ayudará a descansar bien y ver las cosas de otra manera.

Piscis

La confianza en ti misma es lo que te está abriendo muchas puertas en el ámbito laboral, Piscis. Hoy te darás cuenta de ello porque alcanzarás una meta con la que habías soñado a diario. Aprovecha este buen momento y si has pensado solicitar un puesto de trabajo, empieza a mover los hilos hoy mismo. Utiliza también esta confianza para plantear en casa que las tareas del hogar se repartan más equitativamente. Tanto si estás en pareja como si convives con la familia, será una decisión muy acertada, que te liberará de mucho trabajo a diario, tolerante Piscis. Recuérdalo, las responsabilidades del hogar han de estar compartidas. En el amor, no seas tan sensible y no te sientas tan dolida por ciertos comentarios espontáneos de tu pareja. No tiene intención de herirte, es porque te dice las cosas con total confianza.