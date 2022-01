Esta semana los planetas tendrán mucho movimiento, lo que se verá reflejado en una intensa semana de emociones, encuentros y desencuentros que serán una invitación a la reflexión y la comunicación. Habrá lugar para la expresión de nuevas ideas y estímulos intelectuales que marcarán nuestra rutina.

* ARIES

Durante esta última semana de enero, tus relaciones en el trabajo se suavizarán. Si tenías tareas acumuladas y algunos desencuentros, todo tenderá a mejorar. Si querés llamar a la suerte y a las buenas energías en lo laboral, utilizá el color celeste.

En cuanto al amor, tendrás un llamado que te hará recordar que hay cuestiones pendientes en la pareja y que deben resolver. La calidez de tu familia te acompañará en estos días de reorganización.

* TAURO

Tendrás la lucidez necesaria para comenzar a resolver las cuestiones que te preocupan. Además, podrás comenzar a proyectar tus metas de este 2022, esto se debe a que se modificara tu interior, tu energía.

Si bien te caracterizas por “tu cabeza dura'', esta semana tratá de mantener la serenidad y verás que esto te ayuda en todos los sentidos. El color que te acompañará en estos momentos es el naranja.

* GÉMINIS

Esta semana llegará una respuesta que estabas esperando hace mucho tiempo, pero no todo es bueno. Tendrás que ceder en algunas cuestiones para poder arribar a una solución inmediata.

En cuanto al amor se viene un gran cambio. Alguien se despedirá de tu vida y sentirás alegría y tranquilidad, aunque también tendrás nostalgia de todo lo vivido. El color ámbar te dará serenidad esta semana.

* CÁNCER

Si naciste entre el 21 de julio al 22 de julio, se viene una semana muy próspera. En cuanto a lo laboral, durante estos próximos días los astros se alinearán a tu favor y podrás firmar acuerdos o contratos que venías trabajando.

En el amor, aparecerá la dulzura por parte de alguien que conoces y podrán conectarse interiormente como nunca lo habían hecho. Tendrás las emociones a flor de piel por eso el color azul te acompañará entre el 24 y el 30.

* LEO

No te pierdas los momentos de amor que se te darán. Los intentos de unión que venía madurando, serán bien recibidos por la persona que quieres. El color rosa será tu gran aliado para el amor durante los próximos días.

Esta semana los astros te piden organización. Es hora de realizar los pendientes que tienes para que en un futuro no se te vuelvan un gran dolor de cabeza. Estarás a la espera de alguna resolución o novedad laboral, pero que esto no te desvíe de tus obligaciones.

* VIRGO

Tendrás una semana movida, pero no te desesperes, podrás con todo. Tendrás una situación inesperada en el área laboral, esta estará relacionada con proyectos que estarán un poco entorpecidos y que te hará tomar una decisión rápida. Pero ojo, piensa antes de actuar.

Es momento de estar alerta y preparado para resolver las cosas de manera consciente pero sin dejar de lado el corazón. El color verde te dará fuerza.

* LIBRA

El tiempo corre. Estas próximas jornadas pedirán que resuelvas problemas que vienes posponiendo tanto en el plano social como amoroso. Se acercan cambios y tenés que estar preparado.

Tu angustia emotiva pasa por no sentir la correspondencia que necesitas, trata de demostrar sus necesidades y emociones. No te calles y aprende que a veces pretendemos que nos den cariño sin demandar, sin decir lo que nos pasa, pero no es así. El color de tu semana es el blanco.

* ESCORPIO

Si te propones prosperidad laboral, esta será la semana ideal para tener un diálogo frontal con personas de tu trabajo. No dejen pasar la oportunidad de aclarar cuestiones de sueldo.

Si estás soltero, el amor te está esperando. Detente y mira a tu alrededor, la persona que menos esperabas te dará una sorpresa. Momento de color: rojo.

* SAGITARIO

Será una semana que te pondrá a prueba en el plano afectivo. Pueden surgir problemas que no esperabas o que suponías que ya estaban superados. Tenés que entender que no siempre podrás controlar las emociones y decisiones de los demás.

De todas maneras no te olvides que siempre se está a tiempo de pedir perdón. Busca las respuestas que necesitas dentro de vos mismo. El color manteca te ayudará a pensar con claridad los hechos.

* CAPRICORNIO

En cuanto a lo económico, recibirás una ayuda que estabas esperando hace algún tiempo. No malgastes esta oportunidad, aprovecha para saldar deudas que tienes con alguien de tu entorno. El panorama financiero mejorará durante este año, no temas.

El consejo de los astros es que no te desesperes, no pierdas la esperanza. Nada está perdido y el tiempo va a jugar a tu favor en los próximos meses. Momento de color: verde.

* ACUARIO

Usa celeste y verás cómo llega una nueva oportunidad de rehacer o planificar tus actividades. Podrás lograr objetivos que en algún momento habías dejado de lado. Hay momentos para cada cosa, el punto es darse cuenta cuándo llegan y no temer ante las adversidades.

Como te caracteriza el agua, estarás sensible, pero te sentirás acompañado. Aprovecha esta racha acuariano /acuariana que es muy especial para lo que se viene.

* PISCIS

El año no empezó como esperabas, sucedieron cosas que te sacaron de tu camino, de tus metas, pero comenzarás una etapa alentadora en el plano social. El violeta o púrpura te dará energía.

Hay una sensación de quietud en el plano afectivo por todo lo que pasó durante enero, es hora de pensar en vos mismo, en lo que deseas para tu futuro. Si no nos conectamos con nosotros es difícil que la relación con los demás funcione y sea sana.

Fuente: Crónica