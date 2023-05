No es momento de hablar demasiado, Aries, sino de escuchar a tus interlocutores. Sal en busca de inspiración, Tauro, necesitas encontrarla para idear nuevas propuestas. Si estás saliendo con alguien, Géminis, ni se te ocurra darle plantón o llegar tarde a la cita. Aprende a esquivar los obstáculos de la vida, Cáncer, evita sufrir daños en este proceso. No esperes que en el amor todo vaya siempre sobre ruedas, Leo, algunas veces toca esforzarse. Tómate todas las cosas con más calma, Virgo, necesitas relajarte y dormir bien. Es momento de actuar sin pérdida de tiempo, Libra, tanto en el trabajo como en el amor. Recuerda en todo momento, Escorpio, que el amor es para sentirte feliz, no angustiada ni obsesionada. Si te ofrecen participar en un proyecto, Sagitario, confía en tu talento y piensa en lo que puede mejorar tu economía. Procura averiguar los mensajes de tus sueños, Capricornio, pero guárdalo para ti misma. Presta atención a ciertos consejos, Acuario, en ellos está la clave de tu felicidad futura. Ayuda hoy a alguien que lo necesite, Piscis, te sentirás genial.

Aries

Te cuesta mucho callar lo que estás pensando en cada momento, Aries, sueles expresarte segura y con mucha soltura. Esto a diario te ha proporcionado mucho éxito, pero hoy no es el momento de hablar demasiado, sino todo lo contrario. En el trabajo quizá te adjudiquen un cometido que te puede parecer excesivo, pero sea lo que sea no lo manifiestes. Haz lo que puedas y no protestes. También la persona con quien compartes tu vida necesitará hoy ser escuchada sin interrupciones. Es mejor que le dejes desahogarse y aconséjale sólo si te lo pide, nada de opinar gratis. Ármate de paciencia y no lleves la contraria a nadie, Aries. Tómalo como un día de aprendizaje y observación. Podrás descubrir muchas cosas interesantes de quienes te rodean y de sus hábitos diarios. Te conviene más de lo que te imaginas.

Tauro

Te está faltando hoy un poco de creatividad, Tauro, y has de procurar que esto no afecte a tu trabajo, en especial si está relacionado con alguna actividad artística o literaria. Te conviene mucho salir más a diario, inspirarte en las cosas que ves en la calle, en la gente con la que te cruzas. Parece que últimamente y por diversas circunstancias, has creado unos hábitos muy caseros que ahora ya tienes que superar. La inspiración puede estar en cualquier parte y tú necesitas encontrar este punto que te dé la clave para idear nuevas propuestas. Si hoy tus amigos te dicen para salir esta noche, acepta sin dudarlo, hogareña Tauro, aunque procura no trasnochar demasiado o mañana estarás hecha unos zorros. En el amor, una persona que aspira a tener algo contigo está esperando a diario una señal. Sería buena pareja.

Géminis

Centra tu atención hoy, Géminis, en la forma de incrementar tu cuenta bancaria y en pensar otras formas de ganar dinero, al margen de tu trabajo. A diario proponte ahorrar un poco y busca esta forma alternativa de generar ingresos extras. Si se presenta más adelante una racha de vacas flacas lo vas a agradecer. Si hoy has de resolver temas burocráticos o firmar documentos de cualquier tipo, busca una excusa y aplázalo, en especial si se trata de cosas importantes. Cierta conjunción astral que hoy afecta a tu signo de Géminis no es positiva para estos temas. En el ámbito sentimental, recuerda a diario que el amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien aunque sea en plan informal, ni se te ocurra darle plantón o llegar muy tarde a la cita. Actúa como te gustaría que lo hicieran contigo.

Cáncer

Puedes sentirte satisfecha, Cáncer, porque estás subiendo muchos puntos en el terreno laboral. Pero aunque seas consciente de ello, no te relajes, sigue esforzándote hasta alcanzar los objetivos que te has propuesto. Luego ya descansarás. Hoy quizá estés un poco desconcentrada porque tu mente a diario es un hervidero de ideas, recuerdos, sensaciones y emociones. Deberías explorar un poco más allá y encontrar la realidad del momento que estás viviendo, que es muy positivo. Quizá pienses que hay muchos obstáculos a diario en tu camino, Cáncer, pero el secreto está en saber esquivarlos sin sufrir daños en este proceso.En el amor, si tu corazón está ahora libre hoy alguien te propondrá una cita o una salida. Puede que no sea un amor para toda la vida pero junto a esta persona quizá vivas grandes momentos. Si rechazas el amor o tienes dudas, no dejes de consultar el ranking de signos como pareja.

Leo

Empieza a pensar desde hoy mismo, Leo, en la vida y en el montón de posibilidades que se están abriendo ante tus ojos y que te la pueden cambiar a diario de arriba abajo. Se ha cerrado ya el ciclo en el que tenías que sacrificarte para mantener tu estabilidad económica. Ahora recuperarás la ilusión por cumplir tus proyectos más ambiciosos y con esta actitud lo conseguirás. Hoy te llegará un mensaje que te devolverá la ilusión, agradécele al Universo las oportunidades que te proporciona. En el amor, no esperes que las cosas vayan siempre sobre ruedas, Leo. Todo el mundo tiene que afrontar a diario momentos complicados que, por suerte, se complementan con los ratos felices. No eres una excepción, valora lo que tienes y no olvides que tienes talento y capacidad suficientes para salir airosa de cualquier trance. Si te ves en un mal momento y sin motivación, revisa el horóscopo de la suerte, seguro que los astros tienen preparadas cosas muy buenas para ti.

Virgo

Si hoy, Virgo, te sientes más cansada que de costumbre, en parte es debido al calor de los últimos días, pero también influye el tute diario de trabajo que has tenido en días pasados. Estaría bien que buscaras un poco de descanso extra. Es posible que en el terreno laboral sigan exigiéndote mucho esfuerzo. No pases de todo alegremente, pero tómatelo con más calma. En el terreno sentimental, si estás en una relación de pareja, quizá tu chico también esté algo exigente, precisamente porque el trabajo te absorbe demasiado, Virgo. Trata de compensarle dedicándole un tiempo a diario, hablando sobre vuestros planes de futuro o de las próximas vacaciones. Es lo único que necesita. Y lo único que necesitas tú hoy es relajarte y dormir bien para acabar de reponer fuerzas y terminar la semana con el ánimo arriba del todo.

Libra

Has de moverte un poco más deprisa, Libra, porque las oportunidades no pasan a diario ni tampoco lentamente, hay que pillarlas al vuelo. Hoy se te puede cruzar una de ellas y aunque tengas un trabajo estable no estará de más considerarla. Vale que te tomes las cosas con calma, pero ir despacio no siempre es aconsejable. En el terreno sentimental, si estás esperando que alguien reaccione por su cuenta, o estás tardando tú en reaccionar a las propuestas de una persona que te atrae para hacerte la interesante, no es el momento. Ahora has de actuar sin pérdida de tiempo, Libra, o el interés que muestra a diario este chico puede apagarse. Hoy contacta con él, envíale un mensajito simpático, tampoco hace falta que te declares, pero hazlo. Verás como cuando pase el tiempo te alegrarás de haber tomado esta decisión.

Escorpio

Nadie te pide que hagas más de lo que puedes, Escorpio Si hoy alguien solicita un favor, recuerda que primero has de pensar en ti misma. A diario te sacrificas por los demás, olvidándote muchas veces de lo que tú necesitas y esto no da buenos resultados. Hoy te conviene distraerte un poco porque tienes demasiadas cosas en la cabecita que te preocupan. Si te surge la oportunidad de salir, no renuncies por cansancio o porque mañana tienes mucho trabajo. Pasarás un buen rato y aprenderás mucho sobre un tema que te interesa. Tendrías que buscar tiempo a diario para expandir tu mente y desarrollar más tu creatividad. Tienes talento, Escorpio, pero no sabes muy bien como explotarlo. Tampoco te dejes absorber por completo por el tema sentimental.El amor es para sentirte feliz, no angustiada ni obsesionada.

Sagitario

Asegúrate hoy, Sagitario, de que tienes la autoestima en un nivel aceptable y que no te está faltando la confianza en ti misma, como te sucedía a diario hace muy poco. Nada de esto tiene que fallarte. Tampoco te dejes sorprender por los imprevistos. Quizá te salga hoy un gasto con el que no contabas, pero ten por seguro que podrás afrontarlo. Si te llega hoy una oferta para participar en un proyecto o en un negocio, confía plenamente en tu talento y piensa lo mucho que puede mejorar tu economía, este capítulo que tanto te hace sufrir a diario. En el terreno sentimental, Sagitario, atrévete a contarle a tu pareja tus deseos más íntimos y tus fantasías. Esto fortalecerá vuestra unión y le pondrá chispa. Aviva la pasión y recupera el deseo de los primeros tiempos.

Capricornio

Presta hoy atención, Capricornio, a lo que te dicen tus sueños. La vida te está mandando mensajes a diario que no aciertas a interpretar. Si tienes un sueño que se repite, ten por seguro que tu voz interior quiere comunicarte algo importante y que quizá se refiera a tu forma de enfocar las cosas. Quizá sea la salida que estabas esperando para solucionar algún problema o mejorar algunos aspectos de tu existencia. Tal vez sea la solución a este asunto que te trae de cabeza y al que estás dando vueltas a diario. Quizá una idea sobre un posible negocio u otro proyecto, Capricornio. Trata de no compartirlo con nadie de momento y menos con ciertas personas que tienes alrededor. Podrían arruinarte el tema o hacer comentarios que te sentarían muy mal. Mantenlo en secreto y procura averiguar qué te dicen tus sueños.

Acuario

Hoy, Acuario, presentirás que se está acercando para ti un nuevo comienzo. Es un día de revelaciones y las habrá de todo tipo. Esperas a diario que todo vaya según lo previsto y cuando algo no sale como has pensado te desmoronas. Has de ser fuerte y afrontarlo, pensando que todo tiene solución. Basta con que reflexiones porque si lo haces encontrarás el camino. Hoy alguien te abrirá los ojos respecto a un tema que te tenía preocupada y te hará ver todo desde otra perspectiva. Si has pasado recientemente por una separación o una ruptura que no has llegado a entender, Acuario, hoy descubrirás las respuestas y sacarás las conclusiones acertadas, quizá agradezcas que haya sucedido así. Atiende muy bien a diario a quienes intentan aconsejarte. Escucha sus razones porque en ellas está la clave de tu felicidad futura.

Piscis

Se acercan cambios para ti, Piscis, y hoy podrás empezar a apreciarlos. Serán positivos y te ayudarán a mejorar tu panorama diario. En el trabajo, sin embargo, puedes encontrarte con alguna dificultad. No te metas en camisa de once varas y si ves que tus compañeros chismorrean de alguien, mantente al margen, especialmente si se trata de tu jefe y, sobre todo, nada de poner motes a cualquiera. Hoy es buen día para afianzar amistades y también para estrechar lazos en el amor, que está un poco de capa caída. Si te decides a salir después de la jornada laboral, apreciarás las infinitas posibilidades que te ofrece la vida a diario y también puedes tener oportunidad de comprobar la grandeza de espíritu de algunas personas, Piscis. Haz tú también una buena obra hoy, ayuda a alguien que lo necesite y te sentirás genial.