Enero fue un verdadero maremoto de emociones y enseñanzas. El 2022 arrancó con energías positivas en el plano del Amor y el Trabajo, pero no fue un buen mes en lo que respecta a la Salud para gran parte de los signos. Sin embargo, gracias al cuidado de los otros y tu paciencia, lograste superar las dificultades y reincorporarte a la rutina con mayor sabiduría. El verano aún es largo y las puertas nunca se cierran cuando estás atento a las señales, así que todo lo que te haya quedado pendiente de los primeros días de enero tendrá una segunda oportunidad en la semana que viene.

El Horóscopo semanal de cada signo zodiacal está listo para ser descubierto. Conocé qué te deparan los astros del 31 de enero al 6 de febrero.

* Aries

El último día de este enero del 2022 tendrás unos chispazos o desacuerdos con alguien a quien quieres mucho, pero recordá que estas situaciones se afrontan desde la racionalidad y la madurez.

Luego llegará días de mucho divertimento en el amor. Se renovarán las ilusiones en el plano afectivo con posibilidades de jugarse una carta más.

En la mitad de la semana, miércoles o jueves, utilicen toda la energía que les emite su regente el gran Marte para entrevistas laborales, negociaciones incluidas las que refieren a situaciones legales. Será una buena jornada para concreciones, abarcativo el plano afectivo.

En el último tramo aparecerá un momento de reflexión a raíz de la tristeza que provoca que la personas que nos acompañan en la vida no siempre puedan tolerar tus naturales nervios.

* Tauro

Claramente este principio será bastante determinante en el plano financiero. Podrán pagar ciertas deudas que les quitaban la tranquilidad.

Atravesarás un sorpresivo estado de ánimo. Lo deberías aprovechar para dejar de lado el pasado aunque duela.

A mitad de semana tendrás un día muy provechoso en el plano de las actividades. El corazón de algunos taurinos debería tratar de progresar en la resignación de haber terminado un vínculo.

Un final óptimo. Las apariencias a veces engañan, es importante dialogar con las personas antes de tener opinión y jamás juzgarlas. Sorpresas agradables e inesperadas. Pensamientos positivos.

* Géminis

El stress lastima, ocupen sus mentes en cosas positivas y sepan esperar.

Geminianos con un día en el que llegan resoluciones favorables y alentadoras en el plano de las actividades. Valorar lo que se tiene no es conformismo, es virtud. El corazón en el momento justo para mejorar las relaciones familiares.

Cierta sensación de nostalgia o de incomodidad interna. A veces las preocupaciones nos ocupan gran parte del día y esa situación hay que trabajarla. Busquen refugio en las personas que quieren, permitan ser ayudados y consolados.

Día activo y con soluciones esperadas en el plano laboral. Todo recupera su rumbo normal.

* Cáncer

Lograr manejarse con mayor independencia es una acción sana que ayuda a todo el entorno. La madurez emocional es importante y hay que apostar a lograrla. Las actividades de los cancerianos con una jornada tranquila y equilibrada.

Situaciones fáciles para resolver aprovechando que se darán las posibilidades. Nuevo punto de partida en temas financieros que los ayudarán a poder resolver algunas situaciones. Amor continuo y presente. Equilibrio.

Los cancerianos a pleno con noticias familiares que les darán mucha felicidad.

Los inconvenientes del pasado se evaporan. Darle posibilidad al tiempo para sanar dolores, el tiempo tiene un enorme sentido en la vida.

* Leo

Impactante momento en el plano laboral al comienzo de esta semana que los lleva a tener una idea sobre el rumbo al que van sus cosas.

Los leoninos con ánimos pacíficos y con un buen margen de comprensión ante los demás. Logran ver las cosas desde otro punto de vista, y eso les da más paz.

Buen ritmo emocional a mitad de semana, lo que puede traer desavenencias en el plano de las actividades. Gestionen sus papeles para poder cerrar cuestiones que les importan. Amor con nuevas oportunidades de conocer personas.

Aceptar la humanidad de uno, desliga de severas responsabilidades. No hace falta la perfección. Un mensaje les hará cambiar un punto de vista y les hará comprender un error.

* Virgo

Los acontecimientos del último día de enero con apuros dada las circunstancias, podrán darles a los virginianos cierto avance y mayor tranquilidad. No sería un día muy bien aspectado para negociaciones en las que el dinero esté de por medio.

En cuanto al martes, Lls muy pensantes nativos de este signo regido por Mercurio, tendrán un día con decisiones en el plano de las actividades. Sabrán conseguir que cosas deseadas se den. El corazón apto para probarse y tomar rumbo.

A mitad de la semana aparecerá una posibilidad de cambio positivo en el plano laboral. La infinidad de colores que otorga el cristal con que miramos es imperecedera.

Atención con los gastos en una semana que no llegará demasiado fácil. Virgo sabe cómo cuidar el bolsillo. El esparcimiento y la diversión es parte de las actividades que nos dan calma y entusiasmo a la vez.

* Libra

No se atolondren ni desesperen. Las cosas se encajan solas en ese problema laboral. Salen triunfantes y con su justa razón compensada.

El amor sigue en pie y con mayor apertura al diálogo. Tranquilidad.

Sensibilidad que deberían trasladar a lo creativo de su ser. No siempre los demás están listos para comprendernos, recordar que nosotros tampoco. Buscar la palabra y el diálogo es la opción. Nunca olvidar que la base siempre tiene que ser el amor.

Muy buena semana en general para proyectos e ideas. Los librianos con buena predisposición y confianza en sí mismos. Se reflexionan cuestiones en el plano afectivo y se trata de poder equilibrar los vínculos con mayor templanza. Cedan.

* Escorpio

Los escorpianos con un lunes algo alterado, deberían hoy tratar de apaciguar la ansiedad porque además no soluciona nada. Busquen encontrarse con ustedes mismos, tienen gran capacidad e inteligencia.

El amor para los que están en pareja, con felicidad y mucha armonía.

Los escorpianos con gran aporte en sus trabajos. Demuestran capacidad y practicidad. Los asuntos financieros con cierto movimiento que los ayudará.

Las noticias positivas podrían pasar desde el plano de las actividades. Hay que darse siempre la oportunidad de considerar otra idea que no sea la nuestra. Aprendizaje y lucidez.

* Sagitario

Para empezar la semana: Cierto resquemor ante el proceder de otros. No es malo tener en cuenta las malas acciones para poder así no repetirlas hacia nadie. El diálogo debería jugar su mejor parte hoy. No teman. Amor y salud con optimismo y alivio.

Atención con los papeles sagitarianos, midan los gastos y traten de no hacer compras importantes.

La creatividad está en la puerta, procuren conectarse con sus capacidades sin temer al fracaso. Amor con diversión y amenos momentos.

El fuego interno que hace ebullecer las ansias de tener un cambio radical en la vida. Llegarán nuevas perspectivas en el plano de las actividades que darían cierto empuje nuevo. Dejar el pasado atrás desde lo interno y no desde la palabra. Sentir la libertad de ser lo que se puede.

* Capricornio

Los compromisos por trámites estarán presentes esta semana. Los capricornianos muy ocupados, deberán no dejar pasar las oportunidades para resolver. Pongan buen ánimo y busquen el tiempo.

A veces las cosas nos sorprenden y desequilibran nuestra tranquilidad diaria. A no asustarse cabritas, la vida es movimiento y los problemas siempre tienen su propio sentido en nuestras vidas. Amor con contención y entendimiento.

Cuando estamos tristes hay que apelar a enriquecer la autoestima y tratar de hacer cosas que nos gustan. Hasta comernos un chocolate.

Las cabritas estarían revisando el tema económico para la toma de decisiones. Es una época interesante en la que se logran concreciones para futuro.

* Acuario

Algunas tensiones en el plano familiar que no deberían afectarle tanto. Las relaciones humanas tienen altibajos.

Acuarianos en parejas tendrán sus relaciones estables. Amores nuevos con cierta dificultad de comunicación. No apurarse. Las emociones pueden llegar a manejarnos, inteligente es no permitirlo.

Los acuarianos tienen tiempo en esta mitad de semana para planificar de manera diferente algunas situaciones que parecen agotarse en el plano de las actividades.

Mucha energía en este final que brillará para ustedes. Las cosas esperadas pueden llegar y de la manera que esperaban. Valorar a la vida que siempre abre las puertas. Valorarse a uno mismo por el ímpetu y el coraje. Amor propio.

* Piscis

Algo con color de esperanza aparecerá en el plano de las actividades para los piscianos. Se puede encender una luz nueva que no habrían considerado nunca. Los cambios siempre son posibles. El amor con sensación de protección.

Piscianos, si bien la intuición es un gran don, no lo es todo. Hay una distancia entre lo que imaginamos y la realidad. No desestimar los sueños o las corazonadas, pero siempre apelar a la conciencia y al raciocinio.

Mitad de semana: sin duda se sentirán más iluminados. Aptos para reuniones, firmas, acuerdos.

Los proyectos en la pareja tienen que ser de a dos, no olvidar escuchar la opinión del otro. La duda a veces entorpece y trata de nublar lo que sabemos que es posible.

Fuente: Télam