Para quienes creen, es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

Los signos del zodiaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás. Si bien cada uno tiene características inamovibles que están en su ADN, la apertura de un nuevo mes, una nueva estación, un eclipse, solsticio u otro fenómeno astrológico, pueden exacerbarlas o alivianarlas.

A continuación, el horóscopo para la próxima semana, signo por signo:

* Aries

Semana en la que podrán saldar algunas deudas. Alivio y entusiasmo. Reencuentro interior familiar que emocionará largamente. Revisan sus actitudes pasadas y las corrigen. Buena jornada que plagada de emociones les dará más luz a sus actividades.

* Tauro

Quizás un momento como para tener precauciones y cuidados. A veces la ambición taurina les juega en contra. Traten en este día de mantener reserva ante propuesta de negocios. El corazón muy feliz, momentos espléndidos que perfilan una nueva esperanza amorosa.

* Géminis

Hay veces que el destino cambia, y escucha nuestras plegarias imposibles. Se dimensionan alternativas inesperadas y positivas. En lo laboral se espera una etapa con logros y ventajas de trabajos que parecían difíciles. Consolidación. Vuelve a ustedes alguien que les interesa.

* Cáncer

Poder buscar el modo de conciliar es una actitud maravillosa. Apertura positiva para acomodar posicionamiento en el área de las actividades. Buscan hoy poder afinar un vínculo familiar con el que siempre tuvo roces. Es un buen momento para conciliar.

* Leo

Posibilidades y concreciones. Ideal para movimiento de dinero, compras, ventas, pagos y cobros. Se movilizan ideas creativas para proyectar nuevos emprendimientos. El corazón leonino con cierta displicencia. Apatía no justa que deberán aclarar.

* Virgo

Buen ánimo como para decidir dejar de fumar, o ejercitarse o comer sano. Sin duda, un momento de suerte para los virginianos que esperan noticias económicas. Podrán resolver un inconveniente de largo tiempo atrás que les trababa ciertos avances.

* Libra

Librianos, más allá de no ser tan aferrados a lo material, las finanzas van en alza. Salden deudas. Dejar ir a quienes no nos pueden aportar vibraciones positivas, es deber no sólo por uno mismo sino también por esos equivocados. Todo es lección.

* Escorpio

Logran comprender los reclamos por parte de quienes a veces discuten. Aportes y soluciones que les harán sentir que se puede estar bien y no afectar los nervios. Aceptar invitaciones de salidas sería lo indicado. Relajar y apaciguar.

* Sagitario

Los oídos tienen que estar para oír cosas coherentes y respetuosas. No ceda ante la agresión de nadie. Todos tenemos que aprender cada día. Hoy trámites y arreglos que quedan pendientes. Hora de dejar de fumar no sólo por uno, sino por quienes nos aman.

* Capricornio

Algo agotador este momento dará a los capricornianos avances y resolución de problemas de larga data en el plano familiar. Lucirán su inteligencia y ductilidad en diálogos con personas del entorno cercano. Logran terminar un conflicto.

* Acuario

No olvidar que hay que sacar lo que no usamos, ventilar, mover las cosas en las casas. Todo tiene energía. Habría que tratar hoy acuarianos de poder buscar distenderse y permitirse disfrutar de su natural ansia de libertad.

* Piscis

Deberían poder frenar a tiempo algunas respuestas o actitudes que les darían problemas con personas de su entorno familiar. Busquen ideas nuevas para poder facilitarse a ustedes mismos, un modo de vida mejor y más sana.

Fuente: Crónica