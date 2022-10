Está a punto de comenzar una nueva semana y ya están las predicciones para cada signo del zodiaco, según el horóscopo. A continuación, el detalle:

Horóscopo semana de Aries

Esta semana te traerá nuevos desafíos, tanto profesionales como personales. Puede que estés pasando por una dificultad económica. Se aconseja que no tomes decisiones arriesgadas y que te enfoques en organizar tus finanzas. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Tauro

Es probable que hayas pasado por días de mucha intensidad a nivel emocional. Si estás pensando en tomar la iniciativa en un nuevo proyecto o en concretar una salida, es el momento de que te animes a hacerlo. No dejes pasar más tiempo. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Géminis

Es probable que hayas pasado por una semana de mucho agotamiento físico. Estos días también serán demandantes, pero encontrarás algún momento de relajación para recuperar energías. Pasar tiempo de calidad con seres queridos también te ayudará a recuperar fuerzas para lo que queda del año. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Cáncer

Es posible que estés en un momento de estabilidad, especialmente en tus vínculos sentimentales. Puede que este período te resulte aburrido de vez en cuando, pero es importante que aprendas a apreciar los momentos de calma y a las personas que le traen paz a tu vida. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Leo

Puede que estés involucrado en una situación o en un vínculo que te genere ansiedades y angustias. Esta semana te invita a replantearte si vale la pena seguir teniendo a esa persona, a ese trabajo o a ese proyecto en tu vida y que te permitas abrirte a nuevas posibilidades. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Libra

Estás en un momento de prosperidad y equilibrio. Rodearte de las personas adecuadas posiblemente rindió sus frutos. Vas a recibir una sorpresa que no necesariamente será material. Quizás, un gesto de una persona muy querida te sorprenda. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que estés considerando hacer un cambio importante en tu vida que tenga que ver con cortar viejas raíces. Puede ser terminar una relación, renunciar a tu trabajo o mudarte a otro lugar. Usá esta semana para reflexionar y dejarte llevar por tu intuición para elegir la decisión que te haga más feliz. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que hayas notado un cambio en la actitud de alguien de tu entorno que no te está tratando como antes. Es momento de que tengas una conversación profunda y sincera con esa persona para no arrastrar más el problema. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Capricornio

En caso de que hayas pasado por muchos altibajos emocionales, esta semana te traerá un descanso. Puede que hayas pasado por momentos de incomodidad recientemente, pero verás cómo haber salido de tu zona de confort dio sus frutos. De ahora en más, te sentirás mucho mejor. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que se te haya presentado en tu vida un desafío muy grande, como un diagnóstico médico complicado, un gran problema financiero o la pérdida de un ser querido. Estas semanas que quedan del mes te ayudarán a recomponerte, a recobrar energías y a encontrar momentos de paz. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Piscis

Si te sentís perdido, confundido o fuera de eje con respecto a qué es lo que querés para tu vida, no te alarmes, no sos la única persona que no tiene en claro lo que quiere. Conversar con un amigo o un familiar, abrirte y dejarte ayudar te será muy beneficioso. Color de la suerte: gris.

Fuente: El Destape