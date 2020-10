Aries (21 marzo - 19 abril): Unos auténticos guerreros en la cama

El planeta regente de Aries es Marte, que es el astro que gobierna la guerra y el deseo sexual. Por este motivo, las personas nacidas bajo el signo de Aries son extremadamente sexuales y con mucha iniciativa. En este sentido, son más de seducir que dejarse seducir. Cuando quieren algo en la vida van a por ello sin contemplaciones, y en la cama, también.

ASÍ ES ARIES EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. La potencia y la iniciativa. Este signo no es de los que esperan a que vengan a satisfacerles, toman las riendas de la sexualidad sin problemas.

Su mayor defecto: Que a veces pueden ir a la suya (sin darse cuenta) y las prisas... Sí, a veces, se pasan de egoistillas y de raudos y veloces.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Si por ellos fuera, lo harían todos los días.

Tauro (20 abril - 20 mayo): Más sensuales que sexuales

Representadas por el toro y regidas por Venus, el planeta del amor y la sensualidad, las personas que pertenecen al signo de Tauro combinan la potencia del animal que las representa con la sensualidad de su diosa. En la intimidad son amantes entregados y cariñosos con grandes capacidades para las artes amatorias.

ASÍ ES TAURO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. La capacidad de entrega. Ponen todo su empeño en satisfacer su pareja.

Su mayor defecto. Que más que sexuales son sensuales... y perezosos. Lo quieren hacer tan bien que, a veces, les da pereza ponerse manos a la obra.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Prefieren reservarse para el fin de semana para poder concentrarse en ello todo el tiempo necesario y sin tener que mirar el reloj.

Géminis (21 mayo - 20 junio): A veces todo pasión (y a veces "non")

La dualidad de Géminis, el signo de los gemelos antagónicos, también se da en el terreno sexual. Como buen signo de Aire, de entrada, Géminis está más centrado en otras cosas que le resultan muchísimo más interesantes que el rutinario y repetitivo sexo. Pero eso no significa que no pueda ser un amante excepcional. Si la situación les resulta lo bastante estimulante son muy ingeniosos e imaginativos en la cama.

ASÍ ES GÉMINIS EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. El ingenio. Pueden hacerte sentir cosas en el sexo que no has sentido jamás.

Su mayor defecto. La frialdad. No lo pueden evitar. Son mucho más mentales que sexuales. Les manda la cabeza.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Oscilan de un extremo a otro. Si están interesados, lo harían a todas horas. Pero, a la que se aburren, no lo harían jamás.

Cáncer (21 junio - 22 julio): Potencialmente una bomba sexual

Los cambiantes nativos de Cáncer, el signo regido por la Luna y sus distintas caras, pueden ser los más tiernos y los más sexuales dependiendo del momento y de sus ánimos. Sensibles, como buen signo de Agua, necesitan tener cierta complicidad con la persona en cuestión antes de pasar a la cama. Y es que priorizan las emociones al sexo puro y duro. Pero cuando sienten seguros cerca de alguien se pueden convertir en una auténtica bomba sexual.

ASÍ ES CÁNCER EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. No tienen límites a la hora de complacer a su pareja. Ponen toda la carne en el asador.

Su mayor defecto. La necesidad de seguridad emocional puede hacer que se comporten con dureza y frialdad, cuando, en realidad, son todo lo contrario.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Cuando encuentran a la persona de sus sueños, todas las noches e incluso de día también.

Leo 23 (julio - 22 agosto): Los reyes de la cama (cuando quieren)

Además de ser un signo de Fuego, elemento de la pasión, los Leo están regidos por el Sol, el astro rey, lo que los convierte en unos auténticos reyes de la cama, fogosos y con mucho poderío (pero solo si se lo proponen). Y es que los nativos de Leo, cuando están mal aspectados, también pueden ser muy egocéntricos y no mover ni un solo dedo. Esperan que sean los demás los que les hagan la corte a ellos...

ASÍ ES LEO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. Cuando dan con la persona adecuada, pueden ser los más fogosos y generosos en la cama.

Su mayor defecto. Si su pareja sexual no les estimula, pueden ser egoístas e incluso despiadados.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Todo dependerá de las ganas que tengan... Y si las tienen les valdrá cualquier momento.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): Menos virginales de lo que aparentan...

El dicho de que las apariencias engañan bien podría aplicarse a Virgo en el sexo. A pesar de ser el signo de la virgen, Virgo no tiene casi nada de virginal (al menos en la cama). Aunque es cierto que este signo es uno de los que mejor toleran la soledad y la falta de sexo (defiende al pie de la letra lo de que es mejor estar solo que mal acompañado), eso no significa que no le guste o no sea habilidoso en ello. Obsesionado con el perfeccionismo y el deber, Virgo utiliza el sexo a menudo para liberarse y soltarse del pelo literalmente.

ASÍ ES VIRGO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. Sus ganas de desmelenarse hacen que sea muy sexual y desinhibido.

Su mayor defecto. Como no teme quedarse solo, a veces no hace nada por tener sexo compartido.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Depende. Para Virgo es más importante la calidad que la cantidad. Puede pasar perfectamente con un par o tres de veces por semana si es buen sexo.

Libra 23 (septiembre - 22 octubre): Complacientes hasta la saciedad

Para este signo, regido por el amoroso Venus en su faceta más seductora, el sexo forma parte de su arsenal de armas para conquistar a la persona amada. Los nativos de Libra no ahorran esfuerzos a la hora de complacer a su pareja. Un virtud que, a veces, puede volverse en su contra. Si se pasan de atentos, pueden llegar atosigar...

ASÍ ES LIBRA EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. El detallismo y la entrega. Desplegarán todo su potencial con el fin de satisfacer a su partenaire de cama.

Su mayor defecto. La desmesura. Se vuelcan de un modo tan radical en el otro que pueden llegar a olvidarse de sí mismos y desembocar en actitudes sumisas o masocas.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Cuando están 'in love' lo hacen tan a menudo como lo desee la persona amada.

Escorpión (23 octubre - 21 noviembre): Con un apetito sexual insaciable

Sí, el mito de que las personas nacidas bajo el signo de Escorpión son los más sexuales del zodiaco se acerca bastante a la realidad. Regido antiguamente por el sexual Marte y ahora por el tenebroso Plutón, Escorpión utiliza el sexo como catalizador de sus luchas internas y vía de escape de su hirviente sensibilidad. Pero, aunque no tiene reparos en tener sexo por sexo para desfogarse simplemente, lo que busca realmente es una conexión emocional y sexual total con la otra persona.

ASÍ ES ESCORPIÓN EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. La intensidad y la desinhibición. Está dispuesto a explorar hasta donde haga falta para alcanzar el máximo placer sexual.

Su mayor defecto. Los excesos. Precisamente por sus intensidad, a veces, puede resultar demasiado sexual para la otra persona.

¿Y cada cuánto le gusta hacerlo? Como rezan los estereotipos, a todas horas, literalmente. Tenga sexo o no, Escorpión siempre lo tiene en mente y está abierto a disfrutarlo sea cuando sea y donde sea.

Sagitario (22 noviembre - 20 diciembre): Enemigos declarados de la rutina

Como buen signo de Fuego, el elemento de la pasión, las personas que pertenecen al signo de Sagitario pueden ser de las más sexuales de todas. Sin embargo, el aventurero e idealista Júpiter, su planeta regente, hace que, a menudo, se aburran del sexo si no hay algo de aventura o sorpresa de por medio. O que prefieran ocuparse de otros asuntos más elevados que de algo tan básico y terrenal.

ASÍ ES SAGITARIO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. La potencia y la fogosidad. Cuando Sagitario se pone en ello, pocos amantes hay tan enérgicos y apasionados.

Su mayor defecto. La tendencia al aburrimiento. Si no recibe estímulos constantes es posible que se canse del sexo (o lo acabe buscando en otro lugar).

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Es de todo o nada. Si acaba de conocer a la persona, lo haría todos los días. Pero si ya hace tiempo que la conoce (y la rutina se ha instalado entre los dos), le dará muchísima pereza.

Capricornio (21 diciembre - 20 enero): Contenidos hasta que se desatan

Si bien es cierto que, de entrada, Capricornio es un signo férreamente contenido por lo mucho que le cuesta transigir y transgredir lo establecido, cuando se desmelena puede ser todo lo contrario. Y es que una vez superada la rigidez que le impone Saturno, su planeta regente, saca a relucir su esencia más básica y terrenal. Como el resto de los signos de Tierra, es profundamente hedonista, y en la cama pone los cinco sentidos al servicio del placer.

ASÍ ES CAPRICORNIO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. Sus ganas de aprender y corresponder. Como buen escalador, se lo trabaja a conciencia para llegar a lo más alto con nota.

Su mayor defecto. Para desmelenarse, necesita sentirse totalmente seguro. Algo que hace que, a menudo, no salga de su contención.

¿Y cada cuánto le gusta hacerlo? Cuando tiene el tiempo y el espacio necesarios. No es de los de aquí te pillo aquí te mato...

Acuario (21 enero - 19 febrero): Más mentales que sexuales

Sí, los nativos de Urano no son los más ardientes del zodiaco. Sin embargo, eso no quiere decir que no se les dé bien el sexo ni mucho menos. Aunque, como el resto de los signos de Aire, son mucho más mentales que sexuales, también es verdad que son sumamente liberales, curiosos e imaginativos. Los Acuario no tienen problemas en explorar hasta el último rincón de sus fantasías o las de su pareja.

ASÍ ES ACUARIO EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. Su apertura mental. Están mucho más abiertos que el resto a experimentar y saltarse las fronteras de la sexualidad tradicional.

Su mayor defecto. Como no están obsesionados con el sexo, pueden pasar sin él tranquilamente.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Cuando se sienten conectados con alguien, no tienen reparos en hacerlo tan a menudo como haga falta. Pero, de entrada, no suelen llevar la iniciativa.

Piscis (20 febrero - 20 marzo): La fuerza del cariño

Las personas que han nacido bajo el signo de Piscis están más centradas en el amor y los sentimientos más profundos que en el sexo gimnástico puro duro. Sin embargo, su dualidad, representada por sus dos peces nadando en direcciones opuestas puede hacer que, de pronto, se dejen llevar por sus instinto básico y se conviertan en el signo más ardiente y desatado de todos.

ASÍ ES PISCIS EN LA CAMA Y EN EL SEXO:

Su principal virtud. La ternura y el cariño. Pertenecientes al Agua, el elemento de la sensibilidad, tienen la potencialidad de ser los más tiernos y cariñosos sexualmente hablando.

Su mayor defecto. La pasividad. A no ser que tengan un interés muy potente, suelen dejarse llevar por la corriente sin más, renunciando a veces incluso a su propio placer.

¿Y cada cuánto les gusta hacerlo? Cuando están enamorados, pueden estar la cama todo el día para complacer a su pareja. Pero de buenas a primeras no es lo que más les estimula vitalmente hablando.