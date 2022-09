Te espera hoy una buena noticia, Aries, celébrala con tu pareja. Si tienes un encuentro con un amor del pasado, Tauro, que sea para cerrar definitivamente el círculo. Si estás planteándote cambiar de empleo, Géminis, es un buen momento para empezar a moverte. Si te hacen una propuesta laboral o de negocio, Cáncer, acepta, funcionará muy bien. Si dos amores han llegado simultáneamente a tu vida, Leo, piénsalo bien antes de decidir. Deja de preocuparte por si tu chico va a seguir a tu lado, Virgo, plantéale claramente la cuestión. Evita que los asuntos sentimentales interfieran en el resto de tu vida, Libra. No presiones a tu chico, Escorpio, podría acabar alejándose de ti. Sigue los dictados de tu conciencia, Sagitario, te sentirás mucho mejor. Si no te gusta lo suficiente el chico que te ronda, Capricornio, déjale claro que le ves sólo como amigo. Haz acopio de valor, Acuario, dile las cosas claras a esa persona que abusa de tu buena voluntad. Deja que quienes te rodean se resuelvan sus temas, Piscis, no te inmiscuyas.

Aries

A veces la paciencia tiene un límite y más si te has estado esforzando mucho a diario, Aries. Probablemente te estás sintiendo poco valorada o explotada en tu lugar de trabajo. A pesar de que has procurado darlo todo para conseguir promocionarte, hasta ahora nadie ha movido ficha y tampoco parece que vaya a ocurrir en un futuro próximo. Todo parece indicar que ya es momento de buscar por otro lado. Sin prisas pero sin pausa. Empieza a pensar desde hoy en este sentido a diario y cuando te sientas preparada, hazlo. Hoy puede llegarte una buena noticia a nivel personal, Aries, tal vez un dinero inesperado o algo muy ventajoso para ti. Aprovecha la oportunidad y celébralo con un brindis con tu ser amado. Hazle partícipe de tu alegría y la jornada acabará muy bien.

Tauro

Si ya se te ha pasado por la cabeza a diario cambiar de trabajo, incluso es probable que le hayas dado unas cuantas vueltas al asunto, no dejes pasar más tiempo sin empezar a hacer algo en este sentido, Tauro. Empieza a indagar hoy en páginas de empleo online, o explorando las ofertas del mercado. También puedes empezar a preparar un curriculum bien pensado y mejor presentado, y haz correr la voz entre tus amigos y conocidos. Todo menos quedarte de brazos cruzados esperando que vengan a buscarte a casa. En el terreno sentimental, si te sientes nostálgica por un amor del pasado, quizá hoy tengas un encuentro casual con esta persona, Tauro. Que no sirva para reavivar la llama sino para cerrar un círculo. Poner punto final a este capítulo te hará sentir aliviada a diario.

Géminis

No seas tan desconfiada, Géminis. Hoy quizá una persona de tu entorno laboral tenga un detalle muy bonito contigo. No lo tomes como un peloteo o te preguntes qué es lo que quiere conseguir. Simplemente se trata de alguien que te tiene simpatía. Agradéceselo. Es probable que a lo largo de la jornada te llegue un mensaje de alguien a quien antes veías a diario y en quien no pensabas desde hace mucho. No receles tanto y responde, Géminis. Si esta persona desea verte ahora quizá es porque tiene algo que contarte que te puede interesar. En la cuestión laboral, si estás pensando que cambiando de empleo las cosas te irían mejor, no lo dejes sólo en una cuestión que da vueltas por tu mente. Empieza a dar pasos a diario para ver qué posibilidades tienes de hacerlo.

Cáncer

Si sabes detectar las buenas ocasiones, Cáncer, hoy puede ser un gran día para ti porque alguien que goza de tu confianza te puede hacer una propuesta con la que obtendrías grandes beneficios a diario. No lo dejes en el aire y procura concretar todos los aspectos. Te irá muy bien, pero todavía no eches las campanas al vuelo ni lo celebres anticipadamente, que trae mala suerte. Ya lo celebrarás cuando llegue el dinerito a tu bolsillo. Estás necesitando ahora rodearte de tranquilidad, Cáncer. Estás echando de menos hoy el contacto con la naturaleza, tomar un poquito el sol y sentir el aire todavía veraniego en el rostro. Procura hacerlo este fin de semana y volverás el lunes a tus actividades de diario completamente regenerada a nivel espiritual y mental. Y si aprovechas para hacer ejercicio, también en la mejor forma física.

Leo

Cuando a diario te adjudican a ti, Leo, ciertos trabajos complicados, es porque tus jefes saben que podrás resolverlos. No te sientas hoy como maltratada por ello, porque te lo encomiendan precisamente porque te valoran. Anímate y hoy piensa que estás en el camino adecuado para progresar. En el ámbito amoroso, estás a diario preocupada porque dos personas ocupan tu corazón, Leo. Posiblemente en una encuentras el cariño y la pasión, pero sin grandes proyectos de futuro, y en la otra la estabilidad y la seriedad. No hay amores perfectos, pero el problema no es éste, sino que hayan llegado simultáneamente a tu vida. No te desmoralices ni tomes una decisión hoy de la que no estás segura. Tal vez no sea ninguno de los dos tu pareja ideal. Espera un poco, el verdadero amor acabará llegando a ti.

Virgo

Si hoy, Virgo, se te presenta ocasión de hacer algún negocio, no te dejes influenciar por la opinión de alguien cercano que huye de los riesgos como del diablo. Tú no piensas igual y además tienes a diario muy buen ojo para detectar las oportunidades. Sigue los dictados de tu intuición y si te asaltan las dudas, piensa en los beneficios que puedes conseguir. Lo único que has de hacer es reflexionar los pros y los contras y leer bien la letra pequeña. Si después sigues pensando que se trata de un buen tema, ¡adelante!, visionaria Virgo. En el aspecto sentimental, si notas a diario que la persona que está contigo se muestra distante no pierdas el tiempo preguntándote si va a seguir contigo. Plantéale hoy claramente el asunto. Más vale salir de dudas que comerse el tarro y angustiarse.

Libra

Los problemas de cierta índole, Libra, a diario acaban desbordándote hasta el punto que no puedes pensar en nada más, tampoco en el trabajo. Hoy pon atención a esto porque que estés de bajón un día puede pasar, pero cuando el rendimiento es flojo durante más tiempo pueden surgir problemas importantes. Quizá una persona que te interesaba mucho te ha bloqueado sin que tú sepas el motivo, o tal vez estés en un dilema amoroso y no ves la salida. Los temas del “cuore” no deberían afectarte hasta ese punto, Libra. Intenta recuperar hoy la concentración y no dejes que este tema invada tu mente por completo a diario. De este modo no lo solucionarás y además te crearás otros problemas. Acude a un profesional en busca de ayuda si es preciso, pero haz algo para sentirte mejor.

Escorpio

No te sientas hoy decepcionada, Escorpio, si un deseo tuyo, como podría ser realizar un crucero o hacer un largo viaje, todavía parece lejos de materializarse. No dejes que esto altere tu humor o tu estado de ánimo a diario. Las cosas no siempre llegan tan rápidas como una desearía, pero puede que luego resulten mucho mejores. De momento planifica tu fin de semana y si te apetece alejarte de tu lugar de residencia, a pocos kilómetros, ahora tienes oportunidades increíbles por poco dinero. Comparte hoy esta propuesta con tu pareja o con algunos amigos, ya sabes, siempre es mejor grupos reducidos. Seguro que lo pasaréis en grande. En el aspecto amoroso, Escorpio, evita presionar a tu chico a diario para dar un paso adelante en la relación. Quizá todavía no se siente preparado y bajo presión podría acabar alejándose.

Sagitario

Si no quieres cargar con sentimientos de culpabilidad y remordimientos de conciencia, Sagitario, si hoy se te plantea alguna situación en que una tercera persona pueda salir perjudicada, piensa detenidamente antes de actuar. A veces lo que se puede ganar no compensa estos sentimientos que te pueden amargar la existencia a diario. Tú ya eres bastante propensa a crearte conflictos éticos, algunas veces incluso inexistentes, analítica Sagitario, por eso te conviene más seguir los dictados de tu conciencia a diario. Esto en el fondo es muy positivo porque te ayuda a detectar tus errores y corregir ciertos aspectos. A nivel amoroso, hoy tendrás que dedicar más tiempo del habitual a tu ser amado. Es probable que esté atravesando una etapa de crisis, en el terreno laboral o en la salud. Necesita tu apoyo más que nunca.

Capricornio

Te estás sintiendo asustada a diario cuando se trata de tomar alguna decisión, Capricornio. Hoy tienes oportunidad de realizar ciertos cambios, pero estás dejando pasar el tiempo por ese temor a equivocarte que te asalta constantemente. Has de liberarte de estos miedos que te impiden crecer en muchos aspectos pero en especial en el profesional. Convéncete de que todo irá bien y no te quedes parada. En el aspecto sentimental, si llevas ya un tiempo junto a alguien, hoy tendrás un día fantástico, propicio para las confidencias más íntimas, enamorada Capricornio. Y si en estos momentos estás libre pero sabes que alguien está siguiendo a diario tus pasos con mucho interés, si tú no te sientes atraída por esta persona, no dejes que se siga ilusionando. Habla con él con delicadeza y déjale claro que lo ves sólo como un amigo.

Acuario

Personas de tu círculo familiar más íntimo te están echando hoy de menos, Acuario. Haz un hueco en tus múltiples actividades de diario y ve a verles. Ellos te necesitan pero tú también estás necesitando ese calor de quienes te quieren incondicionalmente. En el ámbito laboral, si siempre estás teniendo que echar una mano a un compañero que no llega o que falla en el trabajo, atrévete a hablar con él y decirle las cosas claras. Más vale ponerte colorada una vez que cien amarilla. A nivel amoroso, aunque quizá has pasado por un desengaño, Acuario, esto no es motivo para cerrarte a diario a nuevas posibilidades. Si ha pasado ya un tiempo prudencial desde que terminó tu anterior relación, abre hoy de nuevo tus puertas al amor, que ya toca y parece que hay alguien en el horizonte impacientándose.

Piscis

No te metas hoy en camisa de once varas, conciliadora Piscis. Si algunas personas de tu alrededor tienen un conflicto entre ellas, deja que lo resuelvan por sí mismas y no te inmiscuyas, aunque a diario tengas la tentación de hacerlo. Recuérdalo hoy, porque puedes salir mal parada en un asunto que ni te va ni te viene. También deshazte de los remordimientos que tienes a diario porque hablando con tu pareja le has contado alguna historia que te confiaron confidencialmente. No te preocupes tanto, Piscis, es lógico hablar de todo en la intimidad de la pareja y esto no va a agravar el problema de esta tercera persona, es más, tal vez quien está contigo tiene una visión más fría del asunto y puede dar alguna solución. No tengas esta visión tan negativa de ti misma. Cambia hoy la perspectiva.