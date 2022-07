Aprovecha todo tu potencial, Aries, si te lo propones puedes progresar mucho. Apóyate en tus amigos, Tauro, aunque te falten ganas sal con ellos y recuperarás el ánimo. No te guardes las cosas que te hacen daño, Géminis, acláralas cuanto antes mejor. Si sospechas que hay algo que desconoces de tu chico, Cáncer, haz caso de tu intuición. Reflexiona e intenta conectar con tu yo interior, Leo, has de tener claro cómo quieres vivir en el futuro. Si necesitas más atención por parte de tu pareja, Virgo, recuerda que es mejor pedírsela que exigírsela. El amor está presente en tu vida, Libra, detecta las señales que te indican la persona adecuada. Si necesitas estar sola, Escorpio, cuéntalo a tus seres queridos, lo entenderán. Si tienes un proyecto en mente, Sagitario, hoy encontrarás a alguien que te lo va a secundar. Recuerda que en las discusiones, Capricornio, quien domina es el que calla y escucha. Suelta todo lo que sientes, Acuario, es la clave para que ese peso desaparezca. Te conviene ahora mantener tu libertad, Piscis, para hacer y deshacer a tu antojo.

Aries

Estás hoy en un momento interior excepcional, Aries. Ahora has de aprovechar a diario todo tu potencial y los conocimientos que has adquirido porque te llega una nueva opción que te sorprenderá. Todo el mundo te respeta y admira tu forma de proceder. Se hará justicia a tu reputación y lograrás ser una parte muy importante de tu equipo o incluso de tu empresa. Todo depende de las ganas que le pongas a diario, luchadora Aries. En el terreno sentimental, estás ahora en un momento de reflexión y si sales con alguien es probable que no tengas tiempo suficiente a diario para atender sus necesidades. Cuéntaselo hoy tal cual, no dejes que crea que pasas de él. Sólo necesitas más espacio para ti por unos días. Pronto estarás de nuevo relajada y dispuesta a dar guerra. Tu chico lo entenderá.

Tauro

Hoy, Tauro, es el día idóneo para soltar aquello que te está molestando, para tomar decisiones sobre tu trabajo o para dejar de comerte el tarro con un asunto sentimental que te está inquietando a diario en los últimos tiempos. Si se trata de una ruptura no deseada por ti, recuerda que no somos dueños de las decisiones de nadie. Si él lo ha decidido así, lo mejor es aceptarlo cuanto antes y recuperar los ánimos, volver a salir con tu gente y esforzarte para que el pesar sea el mínimo. Por suerte cuentas con muchos y buenos amigos, Tauro, y ellos te apoyarán a diario para que recuperes cuanto antes esa paz emocional que tanta falta te hace ahora. Llámales hoy mismo y sal con ellos. No esperes a tener ganas, tú sal y las ganas llegarán solas.

Géminis

Si hoy te sientes sola, Géminis, es sólo tu percepción. El amor se está manifestando a diario en todos los aspectos de tu vida y ya va siendo hora de que te des cuenta de ello. Si en estos momentos eres un corazón libre, hoy podría aparecer una persona visiblemente interesada en ti. No dejes pasar la oportunidad de conocerle más porque podría tratarse de algo serio y duradero. También estás preocupada por una duda que te inquieta. Habla sin rodeos con esta persona, Géminis. Es probable que esté esperando que lo hagas porque ha notado tu cambio de actitud hacia ella. No te guardes dentro las cosas que a diario te hacen daño, procura aclararlas cuanto antes mejor. Hoy quizá contacte contigo un ex, con intenciones de volver a intentarlo. Si no lo deseas, procura por lo menos mantenerle como amigo.

Cáncer

Hoy, Cáncer, tendrás una jornada reveladora sobre las intenciones reales que tiene una persona con quien has empezado a verte a diario. Si sospechas que te oculta alguna cosa, sé más perspicaz, aprende a leer entre líneas y hazle las preguntas apropiadas para que se despejen tus dudas. Tu intuición te está ayudando a ver que hay algo que desconoces. Esto no significa que tengas que cortar con él, quizá se trata de una tontería que él piensa que puede molestarte. En el aspecto económico, Cáncer, hoy quizá tengas que echar mano de tus ahorros por una avería o un gasto imprevisto. No te pongas de mal humor por ello porque podrás recuperarlo en poco tiempo. Sigue intentando ahorrar a diario, te funciona muy bien. Además, dentro de pocos días puede llegarte una suma inesperada que compensará esos gastos.

Leo

Necesitas como el aire que respiras encontrar paz interior, Leo. El trabajo y la rutina de diario te han hecho descuidar un poco el tema espiritual y para ti este aspecto es básico, aunque quizá no hayas reparado nunca en ello. Intenta hoy conectar con tu alma. A la salida del trabajo da una larga caminata por algún lugar en contacto con la vegetación y la naturaleza. Este próximo fin de semana, procura alejarte del mundanal ruido y recuperar la serenidad. Es importante que no desperdicies el tiempo que tienes libre. Necesitas pensar sobre los últimos acontecimientos de tu vida, Leo, y tomar decisiones sobre lo que quieres vivir más adelante. Si el tema amoroso ahora crees que no te funciona bien, reflexiona. Quizá eres tú quien con tu actitud estás propiciando a diario que este asunto se complique.

Virgo

Si quieres recuperarte del ajetreo semanal, Virgo, empieza hoy a relajarte divirtiéndote. Sal con los amigos y si tienes ocasión no esperes al sábado para alejarte de la ciudad. A diario te dejas absorber por el trabajo, pero hoy haz lo posible por dejarlo atrás a la hora de la salida. Te irá maravillosamente comer muy sano durante estos días y beber agua en cantidades considerables. Necesitas desintoxicar tu organismo y si a diario te resulta complicado, ahora podrás hacerlo más fácilmente. Hoy el amor, Virgo, te reserva una sorpresa. Si te quejabas de que a diario esperas algo de tu chico que nunca acaba de llegar, hoy te lo puedes encontrar al entrar en casa. Compénsale como se merece por el detalle y recuerda que si necesitas más atención por su parte, mejor pedírselo que exigirlo.

Libra

Si andabas sintiéndote a diario falta de energía, Libra, hoy recuperarás los ánimos. Este cansancio físico puede tener su origen en un tema emocional, una crisis de pareja o que no estás del todo satisfecha con el trabajo. Hoy, a la salida, tendrás la oportunidad de disfrutar de unas horas con buenos amigos, con la gente que te aprecia y con quienes te sientes a tus anchas. Comprobarás que todos tus males desaparecen como por arte de magia. También es probable que entre estas personas te surja hoy una oportunidad de iniciar una amistad más especial con alguien. El amor está presente en tu vida, Libra, y sólo has detectar las señales que te indican la persona correcta que te irá bien tener a tu lado. No temas un acercamiento con alguien que te intriga a diario desde hace bastante tiempo.

Escorpio

Llevas unos días un poquitín rara, Escorpio. Te has ido apartando de la gente con quien salías a diario y lo están notando. Hoy alguien te hará un comentario al respecto de esta actitud. Si es porque necesitas ahora más tiempo para reflexionar, cuéntaselo y lo entenderá. Sin embargo, hoy no te conviene para nada encerrarte en casa. A la salida del trabajo, reúnete con los amigos o visita a tu familia, que también está notando este alejamiento repentino. También en el terreno sentimental has adoptado la misma actitud. Tienes una buena relación de pareja, pero estás priorizando ahora a diario otras cosas ajenas a vuestra relación, Escorpio. Hoy tendrías que intentar reparar estas ausencias o este alejamiento y pedirle disculpas por esta lejanía. Hazlo y no te arrepentirás. Descubrirás que tu chico te quiere más de lo que parece.

Sagitario

Hoy, Sagitario, es un excelente día para disfrutar de los placeres que pone a tu alcance la vida a diario y que a veces no sabes valorar en su justa medida. Aprovecha este día veraniego y descubre esta noche algún sitio especial, como un restaurante con encanto, por ejemplo. Si te acompaña la persona que ocupa tu corazón, será como un doble premio. Y si eres una Sagitario solitaria, es probable que recibas la propuesta de un amigo para acudir a una fiesta o una cena. Acude, porque podrías conocer en ese lugar a alguien muy interesante y no necesariamente en el aspecto sentimental, aunque también podría ser. Si tienes en mente una idea o un proyecto con el que sueñas a diario, hoy los astros te propician que encuentres quien te apoye y te secunde en este aspecto.

Capricornio

Te espera hoy una jornada agitadita en el terreno laboral, Capricornio, aunque a diario todo funcione como la seda. Puedes tener un mal rollo con algún jefe o superior. Lo mejor será que intentes evitar cualquier roce, pero si no te es posible evitar la discusión, no te cierres en banda y recuerda que quien domina la conversación es el que calla y escucha. Puede que hoy parezca que has perdido la partida, pero no te quepa duda de que dentro de unos días esto se girará a tu favor. En el terreno sentimental, Capricornio, quizá estés agobiada por una relación a la que no ves demasiado futuro. Si ya le has dado vueltas a diario y no has conseguido aclararte, busca el consejo de alguien de toda confianza. Eso sí, no cuentes tus penas a cualquiera.

Acuario

Si últimamente has estado pensando en ciertos temas que no has confiado a nadie, Acuario, hoy ha llegado el momento de hablar. Quizá se trata de una situación conflictiva en tu vida y temes decir todo lo que te pasa por la cabeza a diario, pero si te quieres liberar, has de hablar de ello. Tu esencia de Acuario, que te otorga poder para expresar exactamente lo que piensas, es la clave para que sueltes ese peso que te puede estar amargando el verano. Deja claro tu punto de vista, tienes todo el derecho a ello. Claro que también has de estar dispuesta a escuchar la opinión de los demás. Luego podrás sacar tus propias conclusiones. En el amor, tu chico está esperando a diario que le hables sobre el futuro de vuestra relación. No pases de hoy sin hacerlo.

Piscis

Te cuesta lanzarte, Piscis, pero cuando lo haces no tienes freno y esto no siempre es recomendable. Si en estos momentos estás conociendo a alguien, tómate las cosas con más calma a diario, no quieras meter presión para ir más rápido porque podrías perder el terreno que ya has ganado. También necesitas tomarte las cosas con más calma en el trabajo. Te estás exigiendo demasiado a ti misma y eso no te va a encumbrar y además te absorberá toda la energía. Si eres de las Piscis con el corazón libre, no te compadezcas porque no conoces a nadie que pueda interesarte. Ahora te conviene mantenerte así a diario, tener libertad para hacer lo que te dé la gana. También necesitas pensar y dar prioridad a otros ámbitos de tu vida que necesitan atención. Recuérdalo hoy en lugar de sentirte abandonada.

Fuente: lecturas.com