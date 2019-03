El conductor del noticiero de NBC Ali Velshi estaba informando sobre el conflicto en Siria y presentó a su colega, Matt Bradley, que estaba en el lugar de los hechos.

"¿Matt, cuál es la situación allá?", preguntó el periodista, pero el cronista todavía no estaba listo y pensaba que la cámara no lo estaba filmando, por lo que aprovechó esos segundos para terminar de "prepararse". Grave error. Lo que hizo fue escupirse dos veces en las manos para acomodarse el pelo.

Después de un par de segundos, el conductor se dio cuenta que Bradley todavía no estaba listo, o que no tenía retorno. "Parece que no tenemos a Matt, vamos a volver con él cuando podamos conectarnos", cerró rápidamente para cambiar de tema.

En Twitter, por supuesto, la secuencia no pasó inadvertida. "¡ESTO ACABA DE PASAR EN VIVO!" Escribió Valerie Breiman. Su mensaje ya acumula miles de likes, RT y el video fue visto 3 millones y medio de veces.