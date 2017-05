Un video se viralizó a través de las redes sociales y generó gran polémica: una madre de un alumno increpa de manera muy violenta a una docente. El ataque, según la persona que compartió las fuertes imágenes, ocurrió en ayer por la tarde en la Escuela Primaria 46 de Tigre, en el Gran Buenos Aires.

El hecho ocurrió dentro del colegio y la agresora casi golpea a la maestra. "No te confundás conmigo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la c… de tu madre? No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera", comenzó la mujer.

El video, que en un principio fue subido ayer viernes a Facebook, pasado el mediodía de este sábado ya había sido compartido más de 54.000 veces y superado los 6.000 comentarios.

El gran porcentaje de los comentarios apoyan a la docente y tildan de “desubicada” y “maleducada” a la madre agresora.

No se conocen detalles sobre los motivos de la discusión, ni qué situación la generó. Aparentemente ocurrió en las oficinas de la dirección del colegio. "Yo a mi hijo lo crío como se me canta la c...", se le escucha decir a la mujer. "

A la docente, quien se mantuvo paciente durante el ataque, apenas se la escucha comentar: "Críelo en su horario. El mío es hasta las cinco". Después de eso la madre se retiró del lugar, donde quedaron la maestra agredida y una colega que intercedió durante la agresión.