La publicación de un ticket del delivery se viralizó en Twitter y causó indignación en la red social por el mensaje que tenía en la sección de observaciones.

El hecho se conoció gracias al usuario @pallas_garcia, repartidor a domicilio y conocido en redes por su activismo en la lucha por mejorar los derechos de los trabajadores. En esta ocasión compartió el ticket de un pedido de una reconocida cadena de comida rápida con la petición de un cliente que desató la furia de muchos usuarios.

"¡Seguimos juntando gentuza para bingo! Entre el clasismo tradicional, que nos considera inferiores, y el clasismo posmo, que nos considera inferiores también... pues se pueden ir todos un poquito a la mier...", escribió García.

Bajo estas líneas se puede ver una imagen del recibo y, en el apartado de observaciones, se puede leer: "Después de bajar la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir en el ascensor, que es solo para vecinos".

Luego, Pallas explicó que el pedido fue de un compañero, pero afirmó que este tipo de comentarios son moneda corriente. Según relató, suele encontrarse con comentarios como "usa el montacargas, entra por atrás, bájame la basura y similares".

El posteo desató una ola de respuestas con anécdotas de repartidores maltratados o que se encontraron pedidos sin un mínimo de consideración por parte de los clientes.

"No debería sorprendernos después de ver a diario a muchos usuarios de estos servicios sufrir de una rara afección, ficticia, que les lleva a creerse miembros de un estrato social más elevado que el resto de los mortales. Se tragaron el mensaje de las plataformas y son más 'cool'", escribió un usuario.

"Yo no le tiro la basura vamos ni loca. ¿Y qué sera la próxima vez, que le baje al perro? Yo flipo con la gente" y "¿Es una broma? Espero que sea una broma. ¿Pero cómo puedes pedirle a una persona que no conoces de nada que te baje la basura? Es demencial. Y que no coja el ascensor!! No vaya a mancharlo, o qué? Le ha faltado mandarte a la puerta de servicio", indicaron otras personas.

"Hombre, a mí lo de la basura no me parece mal si se acompaña de una propina suculenta -y se pide en persona con un por favor y un gracias- pero lo del ascensor, a menos que el único que pida sea el del entresuelo, es para mandarles a la mier.. del todo...", apuntó otro.

Y también un repartidor compartió una experiencia similar: "Como me identifico..... Soy repartidor de Amazon, hace bien poco 30kg en paquetes para un sexto, el ascensor con llave y cuando le pido amablemente que me lo mande, su contestación fue "sube por las escaleras el ascensor es para propietarios".

Fuente: Crónica