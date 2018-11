Mañana quedará marcado un hito en la historia del fútbol argentino. Boca recibirá a su clásico rival River en la ida de la final de la Copa Libertadores. La segunda final se disputará exactamente siete días después en el Monumental.

En medio de toda la locura que ha desatado la final Superclásica, un hecho en particular generó la indignación: un carnicero de la localidad santafesina de San José de la Esquina pintó a su perro con los colores de Boca, intentando demostrar su fanatismo por el equipo Xeneize.

El animal, de gran porte, apareció con franjas azules y amarillas y la palabra “Boca” pintadas con aerosol en el lomo. Voluntarios del Refugio Beloso, de ese localidad, subieron fotos del perro a su Facebook y las imágenes se viralizaron.

"Pensamos que era una humorada. Cuando las chicas (voluntarias) vieron el perro le preguntaron (al carnicero) por qué lo hizo y le pareció gracioso", contó a Rosario3.com Roxana, una voluntaria del refugio.

"Nos llamó la atención que haga esto, porque le gustan los perros. Desde ayer que no lo podemos encontrarlo (al perro). La pintura ya está seca, no queremos que le cause más daño", añadió. "Desde anoche que se lo buscó en la casa del carnicero y en otros lugares y no lo pudimos encontrar", concluyó.