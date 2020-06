En las últimas horas comenzó a circular por las redes la historia de una madre que decidió vender a su hija por Internet argumentando que quiere ”vivir su vida” porque es ”bien joven”.

El hecho tiene lugar en México donde una mujer ingresó a un grupo de Facebook que se llama ”Mercado Libre Texiutlán” donde la gente postea aquellas cosas que desea vender, les pone un precio y los demás usuarios comentan ofreciendo sumas de dinero o incluso, cosas para hacer trueques.

Pero en esta ocasión todos los miembros del grupo se vieron alarmados al ver que una mujer había subido la foto de una bebé con un título muy llamativo: ”Vendo bebé”. De manera casi instantánea, además de atacar a la madre en los comentarios y sacar capturas, se dio el aviso a las autoridades pertinentes.

El crudo título enuncia: ”vendo bebé de tres meses” y lleva una también dura descripción. ”Vendo a mi hija, no puedo mantenerla. Mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé, el desgraciado. Yo no quiero a ningún niño, yo quiero vivir todavía mi vida, yo soy bien joven para mantener a chamacos (nenes)”.

”Vendo chamaca (nena) bien barata. Chilla poco. Pido 90 mil mínimo”, completó la mujer. La madre de esta bebé pidió una suma de 90 mil pesos mexicanos, lo que equivale a 288 mil pesos argentinos por su hija.

La situación no sólo indignó a toda la comunidad mexicana de ese portal sino al mundo entero luego de que El Debate, un diario de México, diera a conocer la noticia y la misma trascendiera las fronteras del país. Mientras tanto las autoridades ya trabajan en el caso.

Fuente: Mitre