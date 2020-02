Los vecinos de un edificio de la localidad de Chalakudy, en el estado de Kerala, al sur de India, se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que el agua que salía por sus canillas, no solo tenía un color raro, sino que tambiñen tenía olor a un cóctel de bebidas alcohólicas.

Por este motivo fueron a revisar el tanque, cuando notaron "una película aceitosa en la superficie" del reservorio que "emanaba un hedor" insoportable. Pero el impacto fue mayor cuando descubrieron qué era lo que lo había causado.

Joshy Maliakkal, uno de los residentes del edificio afectado sobre la avenida Salomon, aseguró haber visto a los empleados del Rachna Bar y Hotel tirando una gran cantidad de alcohol en un pozo lindero. Y, tal como confirmó un funcionario local, el hotel desechó 6 mil litros de brandy, ron y cerveza que habían vencido en 2014 y que todavía tenía almacenado, según informó la CNN.

"Cavamos una trinchera en el predio (del hotel) para desechar el licor. Desafortunadamente se filtró al pozo de agua y contaminó el suministro del edificio lindero", explicaron.

Por el problema que ocasionaron, desde el hotel tuvieron que suministrar agua a las 18 familias afectadas, aunque la situación aún no fue del todo resuelta y llevará alrededor de un mes. "Los niños no podían ir a la escuela e incluso sus padres no podían ir a trabajar", dijo Malyiekkal.

