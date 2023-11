Tras el balotaje, se conocieron distintas historias increíbles y algunas de ellas se viralizaron en las redes sociales. En este caso, una joven reveló que amiga de su madre le reclamó una cama que le había regalado porque votó por el presidente electo Javier Milei.

La encargada de contar esta situación fue la usuaria de X @Phryic_Melon_, quien mostró las capturas de la conversación que mantuvo por WhatsApp con una "amiga" de su mamá, que pretendía que le regresara algo que le había obsequiado hace unos años atrás.

“Dejo acá las capturas de como la “Amiga” de mi madre me quiere sacar la cama que le regalo hace 6 años por votar a Milei”, escribió la joven, quien explicó que recibió el insólito reclamo de la mujer después de que se enterara que había elegido votar en el balotaje al candidato libertario.

Tras recibir los primeros mensajes de voz, la muchacha optó por ignorar su reclamo. Sin embargo, la amiga de su mamá, quien ya falleció, empezó a increparla tras no haber recibido una respuesta.

“Tu madre llora desde el cielo. Increíble tu estupidez”, empezó a decir la mujer y luego agregó: "Estás mal de la cabeza nena”. Ante los agravios, la chica decidió responderle y le dijo que cada persona tiene el derecho de votar por el candidato que desea y también mencionó que ella tenía sus razones para apoyar al libertario. “Mi madre siempre me dejó elegir”, sentenció la joven.

No obstante, la mujer no se detuvo en su reclamo y le advirtió: “Comprate una si trabajás y votás al enemigo”. Tras ello, intercambiaron algunos mensajes y la mujer, ya cansada de la situación, no dudó en encontrar una solución al tema.

“Simple, llamame para arreglar cuándo me la devolvés. Y que Dios te ayude. Ah, y te aviso que si gana Milei te vas a cagar bien de hambre como todes nosotros el pueblo. Que triste lo tuyo”, comentó la usuaria que votó a Milei.

La publicación en X obtuvo más de 2.1 millones de reproducciones y dos mil comentarios, donde los usuarios, en su mayoría, reconocieron que estaban sorprendidos por la situación y alguno le ofrecieron apoyo a la joven.

Por último, Soraya, la joven en cuestión, reveló que consiguió una nueva cama y que ya había organizado con un amigo para regresarla la cama a la "amiga" de su madre. Además, señaló que después de lo sucedido sólo desea enfocarse en conseguir un trabajo estable y señaló que no pretende recibir donaciones, algo que muchos usuarios querían hacer para ayudarla. "No me cabe duda que todo esto es una señal de mi mamá", sentenció.