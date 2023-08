En las redes sociales, el contenido relacionada con animales habitualmente se viralizan en las redes sociales por distintos motivos. En este caso, una mujer quiso darle de comer a su perro un cornalito y la sorpresiva reacción del animal se hizo fueron en las redes.

La publicación fue compartida en la cuenta de TikTok @debu_lujan, donde una joven mostró una inesperada situación sucedió mientras alimentaba a su mascota y quiso que probara un cornalito por primera vez.

En un vídeo, que se volvió viral en la plataforma china, se puede observar el momento en el que la mujer agarra una porción de pescado y se la ofrece mientras lo alimentaba en su casa.

@debo_lujan Parece que a Turqui bi le gusta los cornalitos! ♬ sonido original - Deb

No obstante, luego de lamerlo en reiteradas ocasiones el cornalito, la mascota parece avisarle a su dueña con la cabeza que no le habrían gustado el pescado le hizo probar. “Parece que a Turqui no le gustan los cornalitos”, expresó la mujer en la descripción de la publicación.

El clip se viralizó en la red social china. La publicación posee más de 655 mil visualizaciones, más de117 mil "me gusta" y cientos de comentarios de usuarios que estaba encantados con el perro y su sorprendente reacción.

“Ese perrito me representa”, "Soy ese perro, pero yo ni los probaba“, “Amo la cara de asquito”, "Same perrito que le dan asquito los cornalitos”, "Mi perro hace eso con las medicinas", "Ay los míos los comen con toda la felicidad por suerte", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron los usuarios a este viral de TikTok.