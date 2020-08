Por lo general, una boda suele representar el día más feliz de la vida de una pareja. Consumar el noviazgo y dar el paso hacia un matrimonio rodeado de familiares y amigos es lo más importante para muchos. Sin embargo, esta no es la regla para Anna y John Larrabee, que vieron su casamiento interrumpido por la madre del novio que se puso a discutir con quien sería su nuera.

Sarah Ragsdale nunca estuvo de acuerdo con la relación que tenía John y siempre se mantuvo distante de la novia de su hijo. Cada vez que ella se acercaba, Sarah la insultaba y se alejaba. Finalmente, la tensión se acumuló hasta 2017 en el casamiento. Si bien el video tiene unos años, se viralizó recientemente.

“Es de la boda de mi hermana hace unos años. Su suegra siempre la ha odiado. Ella es solo una de esas suegras que siente que mi hermana se está llevando a su hijo”, escribió la hermana de Anna. Allí se puede ver cómo la novia está diciendo sus votos y admirando las fallas de su novio. A eso, Sarah no se logró contener y respondió agresivamente: “No vas a decir que mi hijo tiene defectos, cómo si tú no tuvieras defectos”.

Ya cansada del maltrato durante años de su suegra, Anna le pidió que se vaya y que no le arruine su día. “No me voy a ir, ese vestido que estás usando, yo lo estoy pagando”, respondió la mujer. La familia de la novia la insultó y le dijo que se marche ya que no se trataba de ella ese momento. Sarah aún así no se fue. Finalmente la pareja decidió ignorarla y seguir con la celebración.