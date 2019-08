Lleva la etiqueta de original y los jugadores posan con él en las manos, pero desde Boca aseguran que no es la mascota del equipo. Este lunes estalló la polémica en Twitter por Jano, el oso del Xeneize.

Luego de que apareciera una imagen de Eduardo Salvio celebrando el triunfo frente a Patronato de Paraná con el peluche, empezaron a verse burlas por partes de los fanáticos de River, mientras que los del Xeneize expresaron su malestar.

1 a 1 porq acaba de empatar Jano pic.twitter.com/aBs5D0rOdz — La rabona de Paletta (@PeladoDal) August 5, 2019

Fav si el oso Jano es en honor al oso Pratto pic.twitter.com/DQVNrlEiAw — ƒӀɑѵííɑ�� (@flaviiaJ09) August 5, 2019

Hay que refundar el club si la mascota boquense no es algo así pic.twitter.com/74rJI45mW5 — SOL RIVAS���� (@solangerivas) August 5, 2019

¿Cuál fue el problema? Al que adjudicaban ser la mascota del club es justamente un oso, animal con el que se lo asocia a Lucas Pratto, delantero de River que marcó los goles frente a Boca en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018. De hecho, todo el plantel Millonario empezó a practicar celebraciones en "modo oso" en honor a su forma de festejar los tantos.

Desde la dirigencia del club se defienden. Si bien reconocen que se trata de un producto oficial (si no, no podría llevar la etiqueta que le da autenticidad) explican que no tiene entidad de mascota de la institución, sino que fue un desarrollo de un licienciatario.

Lo cierto es que además de las fotos en la que futbolistas de renombre lo llevan en sus manos, Jano posó en el propio campo de juego de la Bombonera.

Pese a ser un oso de peluche, Jano no fue bien recibido por el mundo Boca y habrá que ver cuáles serán las consecuencias de su aparición.

