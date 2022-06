Una historia de infidelidad, mentiras y complicidad se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales a partir de una publicación en TikTok.

Todo comenzó con un picadito de fútbol 5 entre compañeros de trabajo, comienza la voz en off en el video.

"Estábamos peloteando antes de jugar a la pelota, y vemos que había un flaco en el alambrado, mirando y vestido de fútbol", relató @nherq1.

"Se acerca un compañero y le dice 'necesito jugar este partido. No mires, pero esa que está allá es mi novia. Me iba a ir a ver con una mina, le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo que me acompañaba. Me agarré el bolso, me puse la ropa y me vine a una cancha de fútbol y tengo que jugar", aseguró el usuario de TikTok.

Según la historia, aceptaron ayudarlo. "Le dije ´tenés que parecer como que sos amigo. Me dicen Beto', y le dije, 'dale, entrá que nos turnamos'", concluyó.

Si bien varios usuarios descreen que la historia sea real, la supuesta anécdota no tardó en volverse viral y generar cientos de comentarios en las redes sociales.