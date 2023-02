Sofía "Jujuy" Jiménez regresó este miércoles al piso de A la Barbarossa (Telefe) para hablar del "percance íntimo" que sufrió este martes en ese mismo programa y reconoció que se trataba de una campaña de concientización sobre la menstruación.

En detalle, la modelo se sinceró con el público del ciclo conducido por Georgina Barbarossa y en primer lugar expresó: "Quiero empezar agradeciendo porque fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de todos lados... impactó muchísimo porque es algo que no está naturalizado".

Tras recordar el baile que hizo en vivo con Georgina, y el preciso momento en el que la conductora simuló descubrir una mancha roja en su pantalón blanco, la también actriz e influencer se refirió a la campaña de Kotex, la marca de toallitas y tampones que la convocó para concientizar sobre el ciclo mensual de la mujer.

"Vos sabés que cuatro de cada diez chicas no van al colegio porque están indispuestas. Es una cosa increíble. No se habla aún hoy, en este siglo", opinó Georgina. "No es una simple campaña publicitaria, la idea de esto era plantear el tema y que se cuestione porque es algo que nos pasa a todas", añadió Sofía.