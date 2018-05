"Recordá que si sos nena podés… jugar al fútbol, al básquet, al rugby, luchar y te pueden gustar los super héroes varones. Si sos nene podés… jugar con muñecas, tener el pelo largo, usar vincha, teñirte el pelo, usar collares, bailar", rezaba un cartel realizado en cartulina verde, pegado en una pared de la escuela de la hija de JulietaDíaz.

Cartel de primaria en el cole de mi hija Una publicación compartida de Julieta Diaz (@julietadiaz77) el 15 May, 2018 a las 8:43 PDT

La actriz compartió la imagen del cartel en su cuenta de Instagram y los comentarios encontrados no tardaron en llegar, generando polémica, además de más de nueve mil "Me gusta" en menos de un día.

"La sociedad tiene normas. ¿Cuál es la educación?", "Las instituciones tienen normas y disciplina", "Si tiene que ser que nazca de él, pero empujarlo para que sea gay….ya es cualquier cosa", "¿Primaria? Si no saben ni lo que les gusta. Está bien que jueguen con lo que quieran pero, ¿teñirse el pelo?" y "La educación se va a cualquier lado, los principios se pierden y estamos fomentando cualquier cosa", decían algunos de los comentarios en contra del cartel.

De la otra vereda, muchos usuarios escribieron a favor de la propuesta: "Maravilloso", "Hay que leer más, abrir la mente… Excelente el cartel aunque no se debería escribir se tendría que dar por hecho no nos define hombre y mujeres el género, si no el sexo", "¿Cual es el problema?" y "Me encanta".

No es la primera vez que la actriz utiliza sus redes sociales para expresar sus opiniones. Incluso estuvo entre las artistas que en abril se movilizó a favor de la legalización del aborto.