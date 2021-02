El episodio provocó las risas espontáneas del público mientras la exjurado del Cantando, advirtió con humor: “Nadie grabe esto y nadie lo suba”, olvidándose por un momento de que sus propios asistentes estaban transmitiendo el show completo en vivo. “Era un chiste, para Showmatch”, desdramatizó antes de empezar a cantar uno de sus grandes hits.

El retorno a los shows presenciales, como para tantos artistas, caló hondo en la mamá de Sol que post show hizo un sentido posteo en redes. “Y un día volvimos. Me había olvidado lo feliz que me siento de sentir los gritos al entrar al escenario... No se compara a nada”, reconoció y aprovechó el espacio para reflexionar sobre el amor incondicional de su gente.

Ay por Dios!!! TREMENDO BLOOPER ��. Encima digo nadie grabe y nadie lo suba. Y yo estaba haciendo un vivo ������ ME MUEEE. https://t.co/GGCav51lbj — Karina ♡ (@kari_prince) February 22, 2021

“Esto que vivimos nos da una cachetada para aprender a valorar muchas cosas, y esa lista es muy larga. Pero entre todas esas cosas está valorar aún más que antes el cariño de ustedes, la euforia al cantar mis canciones y el esfuerzo por venir de donde sea y como sea. Los extrañé! Gracias Rosario. Dos hermosas funciones en Teatro Broadway”.

Sus fanáticos respondieron con efusividad a las palabras de la artista que les contestó a cada uno. “Hiciste templar ese teatro reina, el público se canto todo, y vos? No hay palabras que te describa”, “Fue lo más hermoso y emocionante verte de nuevo”, “Nosotros nos habíamos olvidado lo felices que somos yéndote a ver”, le comentaron.