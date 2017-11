Hace tiempo que se rumorea que Khloé Kardashian y Kylie Jenner están embarazadas, pero ninguna de ellas lo confirmó. Y Kim evitó adueñarse de la noticia de sus hermanas en el programa de James Corden, The Late Late Show, aún cuando eso significó tomar el licuado más asqueroso del mundo.

En el show, hay una sección muy desagradable. Se llama Spill Your Guts Or Fill Your Guts y consiste en responder a las preguntas del conductor, que suelen ser muy ásperas, o, en cambio, comer o tomar alguna de las preparaciones horribles que hay en la mesa. Además del licuado de sardinas había un frasco con saliva de pájaro, lengua cruda, escorpión, huevos viejos...

Kim respondió a todo excepto la pregunta sobre el embarazo de sus hermanas. Cuando llegó ese momento, lo pensó, agarró el vaso y ante la sorpresa de Corden, tomó un trago muy generoso. ¿Qué pasó después? ¡Escupió rapidísimo!