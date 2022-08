Un cordobés filmó un video en el que muestra la llamativa mancha de humedad que le apareció en la pared de su casa. Lo consideró como una "señal" que le mandaba el destino para salir "de joda" y su increíble reacción no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Los usuarios de Instagram lo tomaron como algo muy gracioso y dejaron varios comentarios en referencia a lo que se les representaba al observar la gran figura.

"Miren, estoy revocando, estoy pasando fieltro, miren la imagen que se me hizo en la pared, eso me quiere decir que me la tengo que dar en la pera esta noche, mirá, es un viejo tomando en una jarra", se lo escucha decir al hombre que estaba haciendo un trabajo de mantenimiento en su casa cuando se le apareció la misteriosa mancha.

El video dura pocos segundos y en un principio había sido enviado por el protagonista a sus amigos. Sin embargo, más tarde se viralizó y fue publicado por la cuenta de Instagram "cordobeshumor", la cual está dedicada a subir publicaciones graciosas. En él se puede ver una mancha bastante grande y de color gris que tiene la forma de una persona en posición de perfil y con un brazo extendido hacia su cara, como si estuviera tomando algo.

"La Batiseñal", escribió Marcos Defilippi, el dueño de la cuenta, como descripción del video publicado en Instagram y en referencia al aviso de ayuda que le aparecía al superhéroe Batman como medio para convocarlo. En este caso, la señal era para salir de fiesta y alcoholizarse.

Muchas personas etiquetaron a sus amigos para que vean la insólita mancha, mientras que otras le siguieron la corriente a lo que expresaba el hombre que filmó el video y vieron lo mismo: "La jarri señal", "Tenés que dejar el alcohol", "Yo ahí veo a Cerati tomando vinito en una botella cortada", "La chupi señal", escribieron. Además, Juanito Ninci, el cantante del grupo "Monada", comentó entre risas "¿Soy yo?".

Otros, sin embargo, aseguran que se les representa otra cosa cuando ven la mancha de humedad. "Pensé que era una nenita levantando una mano", "Es La Mona, amigo", "Jiménez y el fernet". En una línea más futbolera, algunos comentaron de forma graciosa en la publicación de Instagram que es "Messi con la copa en Qatar", o "el gol del Diego con la mano a los ingleses".