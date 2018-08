La Real Academia Española (RAE) generó una polémica en Twitter tras responder una consulta sobre el uso del término "feminazi". La publicación no pasó desapercibida y provocó el repudio de algunos internautas.

"La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada'", explicaron desde la cuenta oficial de la RAE ante la consulta de una usuaria de la red social.

#RAEconsultas La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada'. — RAE (@RAEinforma) 21 de agosto de 2018

La explicación de la academia no gustó a algunos. "La RAE legitimando un insulto al movimiento feminista y a los pueblos víctimas del nazismo. Estos tipos son todo lo que está mal", escribió un tuitero que cosechó cientos de retuits.

Ante las críticas, la RAE aclaró que la palabra no figura en el diccionario y "no hay ninguna propuesta" para su incorporación. "Disculpe, sólo estamos comentando como respuesta a una consulta el origen de este neologismo de reciente creación; que se documenta en el uso, pero no recogen nuestras publicaciones", postearon.

Por último, agregaron: "Es muy frecuente que las palabras objeto de consulta no figuren en el diccionario académico y siempre damos sobre ellas la información que está a nuestro alcance. Ese es nuestro trabajo".

