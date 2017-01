Una foto publicada por Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 12:36 PST

Cualquiera que la viera de espalda se vería seducido por su esbelta figura y su cabello largo sin imaginar que al otro lado de esa persona hay un rostro de 60 años. Sin embargo, la edad para la francesa Yazemeenah Rossi no es un problema. Su cuerpo es escultural y no conoce de arrugas.

Además, Rossi no perdió la sensualidad y lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde tiene 116 mil seguidores.

Una foto publicada por Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 12:26 PST

Yazemeenah tiene dos hijos y dos nietos y así se ganó el mote de la abuela "más sexy de las redes sociales". Lo más llamativo es que ella defiende la belleza natural y se opone a los estereotipos, de hecho su larga cabellera es blanca y se niega a teñirse. Por el contrario, no critica las cirugías estéticas, y aunque no tiene ninguna, no descarta la posibilidad de un lifting según declaró al diario El País.

Una foto publicada por Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 10:00 PST

Rossi es amante de los viajes. Aunque nació en Francia, recorrió el mundo y se instaló en Malibú, Estados Unidos. Disfruta de un vaso de whisky todos los días y evita el uso de la tecnología. Ella empezó su carrera como modelo a los 20 años y dio el gran salto a los 40 de la mano de la marca Marks & Spencer. Hoy revoluciona la red social Instagram.

Fuente: La Nación