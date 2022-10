Uno de los grandes daños que ha causado las redes sociales ha sido la poca tolerancia al fracaso, al generar comparaciones innecesarias entre la vida de las personas. En TikTok eso está ocurriendo con la tendencia ‘body checking’.

‘Body checking’ (o verificación corporal) es un tipo de videos que se ha convertido en tendencia donde se fomenta un hiper enfoque en los atributos corporales de (principalmente) las mujeres jóvenes que de otra manera no se pensarían dos veces.

En los videos se puede ver como los usuarios resaltan información sobre su cuerpo: su peso, cómo le queda la ropa, cómo se ve desde diferentes ángulos. Fuera de Internet, esto puede tomar la forma de pesaje frecuente en las básculas o verificación constante del espejo.

Exponer este tipo de información en una red social como TikTok, está generando preocupaciones en los especialistas por los trastornos alimenticios que los usuarios puedan adquirir para alcanzar un cuerpo homogénico.

Body checking puede ser obsesiva y compulsiva

La jefa de comunicaciones y compromiso de The Butterfly Foundation, Melissa Wilton, dijo a news.com.au la verificación corporal “puede ser preocupante si se vuelve obsesiva o compulsiva”

“La revisión corporal también puede ser un problema si interfiere con la capacidad del individuo para funcionar diariamente, se convierte en una forma de controlar el miedo o la ansiedad, causa aislamiento social, provoca emociones negativas o lleva al individuo a participar en comportamientos alimenticios desordenados en un intento de cambiar su cuerpo”, añadió.

Los videos de body checking en la plataforma a menudo no están etiquetados explícitamente, por lo que el número exacto de ellos es imposible de calcular, ya que #jawlinecheck, #smallwaist y #sideprofile solo acumulan millones de visitas.

El consejo de especialistas es intentar no caer en emociones negativas si se encuentran con este tipo de videos dentro del For You Page.