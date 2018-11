Oeii! Hier ontsnapt de fietser net aan de dood �� Helaas vallen er gemiddeld wel twee doden per jaar bij de zogeheten Niet Actief Beveiligde Overwegen, oftewel NABO's. In de volksmond ook wel 'onbewaakte overwegen'. Dat zijn er twee teveel. Zaterdag 17 november kwam er nog een 47-jarige man om het leven bij een tragisch ongeluk op de onbewaakte overweg in Santpoort. 'Afgezien van de doden die vallen, vinden er jaarlijks ook meer dan honderd bijna-ongelukken plaats', aldus Geert Vlogman van ProRail. Geert brengt onder andere de verschillende belangen in kaart rondom deze overwegen zodat de lokale bestuurders kunnen besluiten welke maatregelen getroffen dienen te worden om NABO’s in hun plaats aan te pakken. En dat is een flinke klus, want tijdens de gesprekken die hij voert krijgt hij regelmatig het argument te horen dat er bij die specifieke overweg nooit iets gebeurt. Of dat mensen zelf maar beter uit moeten kijken. ‘Als je eens wist hoe vaak dit bijna misgaat en wat de consequenties zijn voor machinisten, conducteurs, incidentenbestrijders, andere hulpverleners en nabestaanden als het wél misgaat is het moeilijk voor te stellen dat mensen zo denken.’ ProRail zet de strijd tegen deze onbewaakte overwegen onverminderd voort, ook achter de schermen!