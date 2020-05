Las serpientes, culebras y víboras nos inspiran rechazo y temor en la vida real, por eso, cuando soñamos con ellas nos despertamos con mucha inquietud y, a veces, con angustia. Pero la interpretación de los sueños con serpientes se aleja bastante de las pesadillas ya que está más relacionada con aspectos como la sabiduría, la salud y el equilibrio emocional. Eso sí, todo dependerá del contexto y de las emociones que sientas al despertar.

No es lo mismo soñar que matas a una serpiente que soñar que las serpientes se meten en tu cama. ¿Quieres saber exactamente lo que significa soñar con serpientes? Hemos consultado a nuestro diccionario de sueños y nos ha dado las claves para saber interpretar las experiencias oníricas con reptiles. ¡Atención!

Soñar con serpientes tiene distintos significados y no podemos negar que algunos de ellos son bastante negativos. Muchos apuntan en una dirección de advertencia. Si la serpiente que ves en tus sueños está saliendo de un árbol, prepárate para recibir próximamente las críticas de los demás. Y si le estás dando una patada a la serpiente, ten en cuenta que se trata de tu subconsciente avisándote de que estás rodeada de personas que te quieren causar algún mal.

Las traiciones y las falsedades son las interpretaciones más frecuentes de estos sueños con serpientes, por lo que tu actividad nocturna puede darte la clave para protegerte durante el día. Si la serpiente se te enrosca significa que estás a punto de sufrir una traición, aunque también tiene una interpretación de una próxima enfermedad.

Y es que las serpientes son las garantes de la salud desde la antigüedad. Así que si te has visto más de una vez caminando hacia serpientes en tus sueños, considera la posibilidad de relajarte porque significa que vives obsesionada con el miedo a ponerte enferma.

Pero las serpientes no sólo simbolizan la salud, sino también la seducción, por lo que tus sueños con serpientes pueden aclararte muchos aspectos de tu vida amorosa. Así, si la serpiente te rodea el cuerpo, su significado habla de tu deseo y deber de poner más pasión en tu relación para que todo vaya bien. Y ten cuidado si sueñas que te tropiezas con una serpiente, porque se interpreta como infidelidad por parte de tu pareja.

Además del amor, las relaciones sociales también se ven reflejadas en el mundo onírico cuando aparecen elementos como serpientes o víboras. Tus sueños pueden hablarte de amigos desleales, especialmente si te muerde una serpiente muerta. Pero serás tú quien critique a los demás cuando en tu sueño veas a varias serpientes que se muerden entre sí.

Significados positivos de soñar con serpientes

En contra de lo que pudiera parecer, las serpientes en sueños no solamente tienen interpretaciones negativas. Hay determinados contextos con serpientes en los que estos reptiles pueden simbolizar la buena suerte y la fortuna.

Por ejemplo, la mordedura de una serpiente en sueños también puede ser un buen augurio, buenas premoniciones relacionadas siempre con el dinero. Puede que últimamente hayas tenido problemas económicos y el soñar con una serpiente atacándote significa que muy pronto esos problemas desaparecerán. Quizá encuentres trabajo, quizá tu jefe decida aumentarte el sueldo, quizá recibas una pequeña herencia o quizá te toque la lotería. Sea como sea, esta experiencia onírica te permitirá saldar todas esas deudas que habías contraído.

Y este no es el único significado positivo de tus sueños con serpientes. Puedes tener una lucha con estos animales, pero, si al final de tu sueño logras matar a la serpiente, significa claramente que conseguirás el éxito. Pronto podrás vencer todos esos problemas y obstáculos que representan las serpientes y volver así a ser feliz.

Soñar con serpientes blancas, ¿qué significa?

Las serpientes pueden ser de muchos colores y, aunque te parezca un dato insignificante, el color es capaz de aportar muchos datos acerca de la interpretación de los sueños. ¿La serpiente con la que has soñado es blanca? Entonces, estás de enhorabuena, porque los reptiles blancos traen muy buenos augurios.

Indica que eres una persona honesta, auténtica y repleta de pureza. Puede que tú aún no hayas reconocido estas cualidades en ti misma, por eso tu subconsciente te envía el mensaje por medio de tus experiencias oníricas. ¡Siéntete poderosa!

El significado de soñar con serpientes verdes

¿Y si la serpiente que sueñas es verde? En este caso los significados también son muy positivos ya que el color verde nos habla de renovación y de cambio. Y nos referimos a cambios para bien. Estás en un instante precioso de tu vida en el que si actúas con inteligencia y sabes adaptarte bien a las circunstancias (camuflándote como las serpientes) puedes lograr el éxito y ser feliz.

El color verde en sueños también nos habla de esperanza, esperanza para afrontar cualquier problema que se presente y esperanza para no decaer ante las adversidades.

Soñar con serpientes negras: su interpretación

Las serpientes negras, al contrario que las blancas y las verdes, tienen significados algo más negativos. El color negro de la serpiente te advierte para que vayas con cuidado. ¿Con cuidado de qué? De traiciones. Las serpientes son cautelosas, se mueven lenta y silenciosamente y cuando te quieres dar cuenta las tienes al lado pillándote por sorpresa y sin que a penas te hayas percatado de su presencia. Esto quiere decir que hay alguien en tu vida que está tratando de traicionarte y esa traición puede ser inesperada. Puede que llegue de repente y que tú no hayas sido capaz de prevenirlo.

Ese engaño puede venir por parte de tu pareja, de tus amigos, de algún familiar… Eso tendrás que descubrirlo tú al despertar. ¿Qué persona crees que trata de hacerte daño? ¡Aléjala de tu vida!

¿Qué significa soñar con serpientes de colores?

Como ves, puedes soñar con serpientes verdes, negras, blancas… Y como los sueños no tienen límites, las serpientes también pueden ser rosas, moradas, azules o multicolor. Sin duda, las serpientes de colores le proporcionan a tu sueño un toque de fantasía que hace que se elimine esa sensación de peligro que suelen transmitir estos animales. Esta experiencia onírica representa aspectos tan importantes como la sabiduría, la inteligencia, la salud y ¡los poderes adivinatorios! Esto no quiere decir que vayas a convertirte en bruja o pitonisa de un día para otro. Más bien quiere decir que cuando despiertes, vas a tener la mente mucho más despejada para comenzar a comprender tu vida mucho mejor y tomar decisiones que de verdad se adapten a lo que deseas y siempre has querido.

Además, ese toque de fantasía también habla de tu creatividad y de tu capacidad para transformar los días más nublados y grises, en días llenos de color.

Las serpientes invisibles y su simbolismo en sueños

Has soñado con serpientes invisibles. Realmente, tú no las veías, pero podías sentirlas, sabías que estaban ahí. Este tipo de sueño es muy curioso ya que su interpretación depende solo y únicamente de las emociones que sientas al despertar. Si tienes miedo, su significado será negativo: las serpientes representan el peligro en forma de traiciones y engaños por parte de alguien que está a tu alrededor, un peligro que no ves venir porque la serpiente es invisible.

Sin embargo, si al despertar te sientes segura y poderosa, el significado de este sueño con serpientes invisibles se torna positivo: tienes un as en la manga, un recurso secreto que nadie conoce y que es tu máximo aliado. ¡Aprovecha todo ese potencial!

¿Cuál es el significado de soñar con serpientes gigantes?

Estarás atemorizada al despertar después de haber soñado con una o varias serpientes gigantes. Lo cierto es que el significado de este sueño dependerá de cómo te lo tomes. Puedes verlo como una verdadera pesadilla creyendo que estás en peligro. En peligro de caer en una tentación o en peligro por las personas malas y dañinas que tienes a tu alrededor y que quieren hacerte daño. O también tienes una segunda opción que es tomarte esta experiencia onírica como algo mucho más positivo permitiendo que la serpiente te transmita todo ese poder por el que se caracteriza.

Y, además, como la serpiente que sueñas es muy grande, GIGANTE, pues más poder podrás conseguir todavía.

La interpretación de soñar con una serpiente de dos cabezas

En el significado de un sueño en el que te encuentras con una serpiente de dos cabezas no encontramos nada negativo, excepto en esas situaciones en las que luchas con la serpiente, te muerde o te ataca. Si tú simplemente observas al animal, el sueño solo quiere invitarte a que descubras lo mejor que hay en ti misma.

Las serpientes de dos cabezas también simbolizan la fertilidad. Así que si te encuentras en un momento en el que deseas quedarte embarazada, este sueño te trae buenos augurios para que finalmente termines consiguiéndolo.

Fuente: Diario Femenino