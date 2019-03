Desde siempre, el "no" debería haber sido comprendido como lo que es: un "no". Sin embargo, no hace mucho la mayor parte de la sociedad comenzó a darse cuenta -aún no del todo- de esta cuestión.

Sobre este tema trabaja una campaña lanzada por el banco HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) en la que varias personas intentan utilizar un cajero automático pero algo extraño ocurre: no acepta un no como respuesta.

"A mi nadie me dice que no", se lee en la pantalla del dispositivo cuando los usuarios, tras comprobar que está fuera de servicio, deciden no realizar ninguna otra operación.

"Seguro tenés otro cajero que te gusta más", "Hacete cargo de lo que empezaste", "Dale, quedate, si la estábamos pasando bien", son las frases que le siguen, hasta que una placa le pone fin.

El nombre de la firma terminó entre los temas más discutidos en Twitter: muchas personas destacaron la creatividad, otras criticaron la comparación con un cajero automático.

Sin embargo todas coinciden en que supera ampliamente lo intentado por Avianca.