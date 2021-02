Este sábado, el programa "Caso Cerrado", donde hacen disputas jurídicas, se volvió viral en las redes sociales, especialmente entre los colombianos, por un reto de la conductora Ana María Polo a una participante que quiso defenderse de la acusación hablando en inglés.

La joven colombiana comenzó a hablar y a explicar su situación, pero también se rehusó a hacerlo en español. Esto causó que la conductora se enoje y le exigiera a la participante dejar de comunicarse en el idioma en el que lo estaba haciendo. "Pásame al angelito de Dios ese", comenzó diciendo la doctora Polo.

Esto se dio a que previamente en el programa, se anunció el mal comportamiento de la adolescente. "Niña malcriada", comentó una de las personas denunciantes. Al entrar al estudio de televisión, la joven dijo: "Hello, good afternoo", en ese momento Polo remarcó que allí no se hablaba en inglés. "Ningún 'afternoon', ni ningún 'hello'. Ninguno. Aquí tú hablas español", lanzó la abogada.

Es por eso que Polo le habló de la audiencia hispana en Estados Unidos. "Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letreritos". Ante esto, la participante comenzó a dar los motivos por los cuales no hablaba su lengua nativa: "I don´t feel comfortable talking in spanish", comentó la adolescente, expresando que no se sentía cómoda hablando en español.

Lejos de terminar el tema, la conductora fue por más: "Tú te llamas Luna. Your name is not Moon. Okay??. Luna intentó responder pero la doctora no la dejó. Después de un tenso ida y vuelta, y al ver que la participante seguía hablando en inglés, Ana María Polo se levantó de su silla para amenazar a la menor con retirarla del programa: "Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas".

Luego, le dijo que es colombiana y "lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!", sentenció la conductora muy enojada. Ante estas duras palabras, Luna solo respondió: "Sí, señora".