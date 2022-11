Una foto viral causó revuelo en las redes sociales durante los últimos días. Una usuaria compartió la imagen de una mujer que viajaba en el colectivo con un colchón de dos plazas. Los comentarios que obtuvo la publicación no tuvieron piedad, y, dolida, la señora salió a defenderse: “Me criticaron por ser pobre”, dijo.

Todo ocurrió la semana pasada en Salta. Dentro de la unidad, una mujer fotografió a otra que viajaba parada y llevando consigo un colchón que acababa de comprar. Enseguida , compartió la imagen en sus redes sociales y el posteo se volvió viral.

En la redes, decenas de usuarios cuestionaron el accionar de la señora, que ocupó gran parte del espacio dentro del transporte público. Sin embargo, ella salió a defenderse y aclaró que realizó el traslado del colchón de esa manera porque no podía pagar otro medio para llevarlo a su casa.

“Me criticaron por ser pobre, no me criticaron por comprar con mucho esfuerzo mi colchón nuevo, no me felicitaron por ser una mujer autosuficiente”, sostuvo la mujer, quien no quiso revelar su identidad, en diálogo con Qué Pasa Salta.

La señora contó que leyó los comentarios que distintos usuarios realizaron acerca de la foto, y señaló: “Me dijeron de todo, se burlaron porque subí al transporte público, que afortunadamente no llevaba tanta gente”. A su vez, destacó que “el chófer fue amable”.

La mujer aseguró que es “jefa de familia” y consideró que quienes ocupen ese rol la iban a entender. Al mismo tiempo, sostuvo que a pesar de las críticas también recibió buenos comentarios. “Una hace posible lo imposible para sacar adelante la familia, pero hay gente buena, si la hay, en algún lugar”.

También precisó que, gracias a la nueva adquisición, “ya no dormimos en las tablas duras con la colchoneta”. “Mis hijos no sabían que se podía dormir sobre algodones. Yo despertaba adolorida, pocos entenderán de que hablo”, concluyó.