Esta semana el nombre de Edson Pereira comenzó a circular por los periódicos de todo el mundo, no por ser un maravilloso portero, sino por su apodo, la historia y la penosa noticia del descenso de su equipo a la Serie C del fútbol brasileño, de la que "Edson Seis Dedos" fue parte.

La historia de este llamativo guardameta comenzó en 2005, cuando ascendió al primer equipo del Atlético de Mineiro, después de pasar por las categorías juveniles. El entrenador que lo hizo debutar fue Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, el actual técnico de la selección de Brasil.

Sus once dedos lo hacen un portero particular. Las fotos del oriundo de Mina Gerais dieron la vuelta al mundo después de conocerse que su actual equipo el ABC Futebol Clube, con él en el arco, fue relegado a la Serie C del torneo brasileño. "Nunca he tenido ninguna ventaja ya que no existen diferencias entre mí y otros arqueros", dejó en claro Pereira.

Desde su nacimiento, el jugador de 32 años, convive con una condición genética llamada polidactilia, la cual hace que el humano nazca con más dedos en la mano o en el pie de los que corresponden.

Tras recalar en la tercera categoría del fútbol brasileño, zona en la que ya había militado cuando formó parte de Vila Nova FC en 2015, le concedió una entrevista a "Journal o Sul", en donde aseguró: "Soy un futbolista, no es una broma".

El actual portero del ABC, que posee un dedo extra junto a su pulgar izquierdo, reconoció haber sido víctima de "muchas bromas" a lo largo de su carrera: "Cuando saco una pelota difícil me dicen que juego con ventaja. A veces incluso me preguntaban si me cobran más por una manicura".

El arquero de casi dos metros (1.89) también contó que, "muchos me preguntan si uso guantes especiales, pero no. Mi mano cabe en una normal". Al nacer, los médicos le dieron la opción a su madre de apuntar el dedo sobrante, pero ella rechazó cualquier tipo de cirugía.

"Six fingers", como se lo conoce mundialmente, arrancó su carrera profesional de la mano de Tite, quien hoy dirige a la Selección de Brasil, en el Atlético de Mineiro. Posteriormente pasó por clubes como el Atlético Goianiense y el Paranaense, todos de la Serie A. Sin embargo, sus mejores actuaciones fueron con equipos del ascenso. En 2016 firmó con el ABC y disputó 60 partidos.