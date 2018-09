"Guido, Débora te quiere tanto que llegó hasta París", dice un cartel que una mano desconocida sujeta frente a la Torre Eiffel. La escena se repite en un parque de Disney, en la costa de Australia, en una calle de Barcelona. En total, alcanza 12 ciudades distribuidas en 8 países. Con mucho esfuerzo, una chica de Lanús de 17 años logró que su declaración de amor diera la vuelta al planeta. Y revolucionó las redes sociales.

"Mi novia le pidió a gente de todas partes del mundo que escriban esos carteles y saquen esas fotos. Cuando lo vi pensé que era Photoshop. Con vos nada puede ser simple, y el 'te amo' ya me queda chico", escribió Guido Paladino, también de 17 años, en Twitter.

Lo subió en la madrugada del domingo y, en cuestión de horas, el posteo superó las tres millones de visualizaciones, el video se reprodujo 1,6 millones de veces, y los usuarios dejaron 117 mil "me gusta" para los tortolitos.

Más de 200 personas les escribieron, desde distintos países, pidiéndoles consejos para copiar la idea. Débora ya se comprometió a prestar su mano (y un papel) para "exportar" mensajes desde Buenos Aires. Y hasta se formaron grupos en Facebook que están pidiendo que manden carteles, con el objetivo de ponerlo en marcha.

Los chicos se muestran felices ante una repercusión que, aseguran, superó todo lo imaginado. Y cuentan cómo fue el detrás de escena de la sorpresa, que llevó tres meses de trabajo intenso.

Mi novia le pidio a gente de todas partes del mundo que escriban esos carteles y saquen esas fotos.. cuando lo vi pense que era PHOTOSHOP. Con vos nada puede ser simple, y el te amo ya me queda chico. pic.twitter.com/5NKOenMyTC — gp (@Paladino_guido) 24 de septiembre de 2018

"Una vez una chica me pidió, en redes, que grabe un video para el novio, diciendo que en Argentina le mandaban un saludo. La idea me copó mucho y dije: '¿Por qué no hacer un cartel, que es algo más sencillo?'", cuenta Débora. Agrega que ellos sueñan con viajar juntos por el mundo pero, como todavía son chicos, este regalo fue una especie de adelanto.

"Empecé a hablar con gente por Instagram. Busqué personas de lugares que me interesaban, como París. Les mandé mensajes acordes al idioma en el que hablaban", agrega la adolescente. Como tuvo que escribir en francés y portugués, le pidió ayuda a su profesora de inglés, que es políglota.

"Muy pocas personas me respondieron. Algunas me dijeron que no entendían para qué era. Otras me dijeron que la idea estaba buenísima. Las que lo hicieron, le pusieron mucha onda", continúa. Además de acudir a desconocidos, la chica aprovechó las vacaciones de invierno para pedirle colaboración a sus amigos que viajaban.

Cuando reunió todo el material, armó una caja. La forró con mapas N° 6, la llenó de golosinas y le agregó una carta sellada con un corazón. "Pasó todas las noches sentada, forrando, y usando distintos tipos de letras que tienen que ver con cada país", cuenta su mamá, Adriana Soto, que la ayudó en todo el proceso. "Es una relación sana, y eso me gusta", subraya la mujer.

Débora y Guido se conocieron en una clase particular de matemática. Tiempo después, el muchacho la contactó a través de una red social. Se pusieron de novios a principios de este año y "formalizamos todo hace un tiempito", detalla la chica.

Las declaraciones de amor son constantes, en persona y online, al punto de mandarse emojis con anillos de compromiso. "Él es una persona muy cariñosa", cuenta Débora. "Se anima a decirlo con orgullo en una red. Me gusta mucho saber que no tiene miedo de decirlo", subraya la joven.

Y Guido no se queda atrás. "Lo que ella me hace sentir no me lo hizo sentir nadie en ningún momento de la vida. Es algo totalmente nuevo para mí", asume.

En tiempos de relaciones que se extinguen de la noche a la mañana, ellos valoran ir contra la corriente. Están acostumbrados a que los juzguen en la vida real, al igual que hicieron muchos usuarios de Twitter, con sus típicos memes.

Algunos recordaron la publicidad de una gaseosa que repetía "lo dulce no quita la sed" y "cortá con tanta dulzura". Otros, replicaron carteles con mensajes del tipo: "Lali, Eze te quiere tanto que llegó hasta Gerli". Y siempre están los comentarios hirientes, aunque Débora y Guido optaron por esquivarlos.