El próximo domingo 19 de noviembre será el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, y no solo es de interés a nivel nacional. En ese sentido, Mhoni Vidente se metió en la política argentina y dio su predicción para las elecciones.

En principio, la tarotista cubana reveló que en las cartas salió el número 11 y señaló que el país necesita “buenos gobernantes y buenas ideas para empezar a crecer”: “No todo es fútbol ni cuestiones de fama”.

A su vez, salió “la carta del loco” junto con “la sacerdotisa” y aseguró: “El 19 de noviembre van a estar pisando, van a estar logrando lo que nadie, que viene siendo Javier Milei, con una representante o allegada que es Patricia Bullrich”.

En ese sentido, Mhoni Vidente indicó cuál sería el resultado para los referentes de la oposición: “Casi 54 ó 55% de la votación se ve en ellos dos juntos para poder lograr la victoria”.

No obstante, la pitonisa advirtió que “el peronismo no se los iba a dejar tan fácil”. “Las masas diabólicas de los gobiernos comunistas no lo quieren soltar, así que van a hacer mil estrategias, campañas sucias”, remarcó.

De todos modos, la gurú insistió en que esto es algo que “Dios mismo” quiere sobre “el sol naciente de Argentina”: “Ya pusieron un Papa en la Iglesia, ya ganaron un Mundial, ahora tiene que ganar la libertad y el progreso”.

El fuerte cruce en redes entre Javier Milei y Sergio Massa

En Twitter, Sergio Massa cuestionó al líder de La Libertad Avanza y sentenció: “Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”. Tras esto, Milei le contestó: “Lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más”.