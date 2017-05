"Hola, soy Anto" es uno de los videos virales de 2017 y el caso llegó a Infama, donde habló Julio, el papá de la joven que se refresca en la pileta y fue parodiada por muchos famosos. Reveló la dura verdad de su hija y liquidó a Nazarena Vélez.

"Bien no estamos. En mis hombros tengo un juez y una fiscal. Anto tiene un diagnóstico: tiene retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa", indicó.

"A partir de la repercusión del video es durísimo, tengo que aguantar burlas y burlas de gente. Hablamos mucho del tema, es un mundo nuevo. Ella no tiene mucha idea de las redes sociales y esto le duele: por más que tenga una discapacidad tiene amor, la gente no mira la parte humana, iba en un transporte público, no podía hablar", indicó Julio, quien habló con Noelia Marzol en vivo, una de las famosas que le pidió perdón por el video subido, pero cargó contra Nazarena Vélez.

"Vos decís 'Ni una menos' y sale con estas cosas. No sabe el mal que hace. Anto recibió mal las burlas, es una piba con muchísimo sentimiento tiene sentimiento, amor para dar. Con todas las cosas que le pasaron, con todo lo que sufrió, no sé cómo le quedan ganas de hacer este tipo de cosas", indicó el papá de la joven de 23 años.

