La crisis que atraviesa Argentina y la constante suba del precio del dólar le dieron pie a una polémica impensada entre el periodista Pablo Duggan y Sergio Agüero, luego de que el ex futbolista del Manchester City se mostrara a favor de la dolarización durante la transmisión de un partido de Champions League.

“Para mí tienen que sacar los pesos. Yo diría: el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos en todos lados. ¿El peso adónde lo llevas? A ningún lado”, fue la declaración del Kun que en 2022 se hizo viral. Hace pocos días, Duggan apuntó contra el streamer en su programa en Radio 10: “Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar. Le importa un carajo el peso. No debe mirar un peso hace años. Se caga en el peso. Hay que pegarle un coscorrón al Kun Agüero para que entre en razón. Flaco, lo que estás haciendo hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina”.

Y añadió al respecto: “Vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta, la verdad. Con todo cariño. Hay mucha gente que te mira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera... Sé un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy sos un personaje peligroso”. El ex delantero no se quedó con los brazos cruzados y aprovechó un comentario de uno de sus usuales espectadores para intentar darle un cierre al tema, aunque avivó la controversia.

“Leí algo de eso, de un tal Duggan. Yo doy mi opinión y al que le guste o no... Este chabón imagino que también está todo el día opinando. Seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno, que le quede claro a todo el mundo. A mí me da igual quién está de presidente”, arrancó el ex jugador.

Además, volvió a defender su posición de la dolarización: “Yo lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto ganan realmente en dólares al cambio de pesos. Esa es mi única opinión. Gente, estos pesos equivalen a estos dólares. Este es tu sueldo básico. Con tu sueldo básico, ¿qué hacés? No podés viajar, no te podés comprar nada. Después hay que ver cómo se hace eso. Yo quiero que sepamos lo que realmente se cobra en dólares y sepan lo que realmente vale el peso. En lugar de putearme a mí y no tengo nada con el tipo. Lo que está mal es que me insulte. ‘Mal tipo’ me dijo. Si ni me conoce. Insultar a una persona sin conocerla es de mala leche”.

Y concluyó con una reflexión sobre su carrera profesional. “Dijo que no gané nunca en pesos. Primero y principal, yo fui pobre. A mí nadie me ayudó. ¿Hay que hacer una ayuda a los pobres? Sí, pero no es nuestra obligación. La obligación es del Estado. Para eso se pagan impuestos y tienen toda esa gestión. Segundo, gano en dólares, en euros, en libras y gano en la moneda que quiero. Y también gano en pesos para que sepa. Ni te imaginás lo que yo tengo en Argentina. Si empiezo a decir las cositas que se pagan en Argentina... No quiero ni decirlo. Porque tengo negocios y sé cuánto gano en pesos y qué genero. Y pago impuestos. Cuando arranqué a jugar en Independiente ganaba 2.500 pesos, no te equivoques. Cuando jugaba en Independiente seguramente vos, como ahora, vivías en un barrio privado. Mejor no hablemos”, lanzó el último dardo con una sonrisa en el rostro.