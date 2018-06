Faltaban pocas horas para que el sábado se convirtiera en domingo. Marcelo Savazzini, como tantos papás a lo largo y a lo ancho del país, se preparaba para celebrar el día del padre junto a Agustina, su hija de 15 años. En la Cámara de Diputados, el jueves por la mañana se había aprobado la media sanción de la ley que busca legalizar el aborto en Argentina. Savazzini sintió que tal acontecimiento brindaba el escenario ideal para escribirle a su hija, con quien no comparte la postura, y publicar una carta en Facebook dedicada a ella.

"Hace 15 años o un poco más me enteré que habías sido engendrada. No fuiste planeada. No te buscamos. No fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme. Al principio me dio miedo, y después otras cosas que prefiero no decir. Tanto tu madre como yo decidimos seguir adelante con tu vida. A pesar de las dudas. Quizás hubiera sido más fácil quitarte con un aborto y prescindir de una gran responsabilidad, siendo yo un pendejo; no tan pendejo pero muy pelotudo", comenzó el texto.

"Si hubiese existido la posibilidad de borrarte en un hospital público de manera legal y gratuita…yo no sé qué hubiese decidido. O tu madre en primer lugar. La cuestión es que seguimos adelante con tu vida y fue el acierto más grande de mi vida. No fue fue fácil, pero hice lo mejor que pude y te amé desde el primer momento. Hoy sólo deseo que seas una persona de bien y aunque el pañuelo que llevás puesto no coincide con mis pensamientos, no obstante te amo y te respeto. Sólo espero que algún día puedas ver más allá de tu ombligo, que sepas que el tema requiere seriedad porque se trata de vidas y que respetes y no ridiculices a la gente que piensa diferente a vos, especialmente a tu familia y misma sangre. El apellido es lo de menos. Te amo", concluyó.

La publicación duró 15 horas y luego desapareció de la cuenta de Savazzini. "Me generó un problema muy grande. No estoy arrepentido de lo que escribí, pero mi hija se sintió expuesta, no quiso pasar el día del padre conmigo y me dice que no va a hablarme nunca más en la vida. Estoy muy mal sinceramente", explicó .

En sus redes sociales, el hombre oriundo de Castelar comparte diferentes publicaciones que manifiestan su postura en contra de la despenalización del aborto. "La forma de impedir los abortos clandestinos es impedir los abortos clandestinos. El problema del aborto es el aborto", remarcó en un texto compartido en su cuenta de Facebook.

"Mi hija no me habla, estoy muy angustiado. Siente que la escraché y la avergoncé delante de todos. Pero sinceramente quise brindarle un mensaje de amor, lleno de sensatez, sin pensar que eso iba a generar esta bola de nieve que ahora no puedo detener. Quise que recapacite contándole mi historia, pero generé todo lo contrario", concluyó.