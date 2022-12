Paulo Londra es uno de los argentinos que está en Qatar para vivir día a día el Mundial y su pasión futbolera no deja de darle satisfacciones y cada vez la sorpresa es más grande.

El nivel exhibido contra los australianos el sábado le valió a Lionel Messi hacerse con el premio al "Jugador del Partido" y fue el cantante cordobés quien estuvo presente para otorgarle desde sus propias manos la distinción.

Así Paulo Londra le daba a MESSI el premio a Jugador del Partido @Budweiser #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/YT0hUq6ahF — Comunidad Londra #BACKTOTHEGAME (@ComunidadLondra) December 3, 2022

"No lo puedo creer estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo a todo a Dios por los lujos que me permite vivir, sos luz Leo un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre", dijo Paulo en sus redes sociales.

La publicación superó el millón de "me gusta" en pocas horas y acumuló comentarios de varias personalidades reconocidas. El productor musical Bizarrap comentó al posteo con un breve "En Argentina nací", refiriéndose al último hit de la hinchada de la Selección.