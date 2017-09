Después de que se divulgara la noticia sobre las negociaciones entre la producción del programa de Susana Giménez para realizar una entrevista con Cristina Kirchner (64) y la posterior negativa de la diva a realizarla, Marcelo Tinelli (57) publicó en su cuenta personal en Facebook una nota con "la ex presidenta", interpretada por Martín Bossi (42).

La entrevista entre el conductor de ShowMatch y el reconocido humorista fue escrita por Pablo Semmartin, guionista histórico de Ideas del Sur. Con toques de humor, Tinelli le consultó a la falsa ex presidenta sobre "la ruta del dinero K", su opinión sobre Mauricio Macri y sobre su situación sentimental.

"Estoy un poco más tranquila, me he calmado, estoy más cerca del pueblo. ¿Tus chicos? Guillermina (Valdes)… Qué fantástica. Es una gran mujer, hay que cuidarla", le dijo el personaje de Bossi a Tinelli ni bien llegó a la entrevista, que estuvo marcada por un tono descontracturado e irónico.

El conductor le indicó que sus encargados de prensa le dijeron que no se podía tocar ciertos temas durante la nota, pero ella lo negó enfáticamente. Por ese motivo, le preguntó si suele ver El Trece, y ella respondió: "Sí, por supuesto. Carozo y Narizota, lo veíamos cuando éramos chiquitos. De carne somos, qué programa, ¿no? Francella… Lo imito, soy fanática. De Patito Feo también".

Al ser consultada sobre la ruta del dinero K y los bolsos de José López, indicó: "No tengo problema (en hablar del tema). Lo únicos que conozco son los de Louis Vuitton, los de Guess. ¿López? ¿El Piojo López es una marca de bolsos? Es un buen zurdo. Hoy la Selección no tiene ningún zurdo como el Piojo o Heinze".

"¿Y los hoteles?", le preguntó Tinelli, en relación a la causa Hotesur. "Con Néstor preferíamos hacer el amor en casa, hoteles no. El Faena me gusta", respondió "Cristina".

Sobre su opinión respecto de Mauricio Macri y su gestión, dijo: "Está en un gran momento, es Maradona en el '86. Es Suiza esto, Marcelo. Salgo como Mary Poppins debajo de la lluvia de dólares que nos prometió. Es un ser de luz, esos ojos verdes, esas canas, esos ojos achinaditos de un hombre que le cuesta despertarse a la mañana… No le gusta madrugar. Tengo una relación fantástica, lo admiro. Soy fanática de Lali Espósito y de él".

Ante la pregunta por su situación sentimental, la falsa Cristina se sinceró: "Tengo amores platónico. Me gusta mucho Maluma. Me parece un colombiano súper sexy. Sus canciones, sus letras… Felices los cuatro. Podemos salir con Guillermina y Scioli y cantar eso".

Además, dio su versión sobre la polémica con Susana Giménez, que dijo que no la entrevistaría: "No arreglé. Hablé con Tomás Yankelevich. Yo le estaba ofreciendo entrar con los Cristinos, no con los Susanos. Con Taiana, Moreno. Randazzo era mi tercer Cristino pero no aceptó, nunca agarra nada. Yo quiero ir a todos los programas de televisión. Y comería con Mirtha, la admiro profundamente".