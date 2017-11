La foto de cuatro cachorros muertos en una caja por un golpe de calor indignó a los cordobeses el martes pasado, cuando una activista por los derechos de los animales la subió a Facebook. Su objetivo fue que las personas tomen consciencia sobre las consecuencias del abandono de animales.

Todo comenzó el martes 14 de noviembre a las 7:58 am, cuando Daniela Soriano (34), una proteccionista de Córdoba capital, realizó un posteo mostrando la imagen. En tan sólo tres días tuvo más de 17.000 compartidos y más de 6.300 comentarios.

Soriano explicó que encontró la caja con los perritos el lunes a la 4 de la tarde en barrio San Vicente (casi costanera), en la Ciudad de Córdoba, "una zona donde siempre la gente abandona perros".

"Me acerqué a la caja y vi que estaban quietos, sin signos vitales. Sus lenguas completamente secas y rodeados de moscas. La caja era alta y no pudieron salir. Estaban en la vereda sin agua ni sombra que los protegiera", detalló.

Si embargo, cerca de la caja escuchó un ladrido. Debajo de un contenedor pudo encontrar otros dos cachorros apenas vivos, deshidratados y a quienes pudieron recuperar.

Soriano es promotora de la tenencia responsable de mascotas. En caso de querer darlas en adopción propone que los dueños les garanticen un hogar donde reciban buena alimentación, vacunas, placa identificatoria y no dejarlos salir a pasear solos o sin correa.

"A vos que dejaste una caja con cachorros tirados en la vereda creyendo que alguien se iba a ocupar de tu problema, te cuento que no. Te cuento que no llegamos a tiempo, se cuento que no pudieron salir de la caja y se murieron X un golpe de calor ayer a la siesta. murieron deshidratados, sus lengüitas completamente secas. Te cuento que el abandono y la indiferencia también los mato. Respetemos la vida de todos, castren a sus mascotas así después No siguen naciendo perros que no los quiere nadie y tengan este final tan doloroso"