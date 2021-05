El expresidente Mauricio Macri dejó una serie de frases y definiciones en torno a varios temas como la situación sanitaria y política actual, durante la entrevista televisiva que anoche se vio en el programa de Mirtha Legrand con la conducción de su nieta, Juana Viale. Una de las declaraciones que más revuelo generó en las redes sociales fue cuando recordó cómo era su jornada laboral mientras fue presidente.

"Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia", contó. Pese a ello dijo que "ser presidente fue el honor más grande que he tenido en mi vida" y en el mismo plano recordó cuando ocupó ese cargo en Boca. "Ramón Díaz me ganó cinco campeonatos", recordó.

Sin embargo no fue lo único que dijo Macri. También recordó la relación con su padre, la vacuna en Miami, "seguir el ejemplo de Colombia" o las supuestas 14 "de toneladas de piedra", fueron otras de los curiosos dichos que despertaron el ingenio popular.

Casa Rosada - Mayo de 2018 pic.twitter.com/JFewXZ2vsN — Lucas Castro (@adiospipino) May 30, 2021