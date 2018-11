Esta mañana, el presidente Mauricio Macri asistió a la inauguración del Hotel Hilton en la localidad bonaerense de Pilar y se refirió al paro que impulsa el sector aeronáutico, dejando a miles de pasajeros varados.

Durante el discurso, el líder del PRO dio a entender que su hija de 7 años, Antonia, está interesada y hasta consternada por cómo se financia la empresa Aerolíneas Argentinas.

"Yo no quiero más que mi hija me pregunte: Papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte de los argentinos?", manifestó el jefe de Estado sobre el cierre de su disertación.