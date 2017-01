- Hola

- Hola, Oscar.

- ¿Quién habla?

- ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!

El comienzo de la conversación telefónica entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en la que hablaban de una entrevista que el ex espía Jaime Stiuso concedió a LA NACION, no tardó en rebotar en las redes sociales, que se hicieron eco, con humor, del trato que recibía Parrilli de parte de su ex jefa.

- Oscar, soy yo, Cristina, pelotudo

- Viste lo de Stiuso?

- Ahh, sí pic.twitter.com/dPeZhZvyXG — Yo, Cande, pelotudo (@canespinal) 23 de enero de 2017

¿quien habla?

Yo ,Cristina,

¿q Cristina?

LA Q FUNDIO A L ARGENTINA pic.twitter.com/gpR2NdZM65 — Ruben Sanut (@paulmardel) 23 de enero de 2017

-Hola, esta Lazaro ?

- de parte de quien?

- soy Cristina, pelotudo pic.twitter.com/K2P9xFRSMM — Garzulo (@jdgarzulo) 6 de abril de 2016





-Pone la mesa

-SOY CRISTINA PELOTUDO — Emalauto (@ema_lauto) 23 de enero de 2017

. "Soy Cristina"

- hay que resistir con aguant ...

- sa sa chau pic.twitter.com/VIy7sb0SHO — Samus (@Synkronizeed) 23 de enero de 2017